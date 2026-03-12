El exalcalde de Cali Maurice Armitage renunció a su aspiración presidencial, con la que pretendía buscar la Casa de Nariño en las elecciones de este 2026.

El empresario vallecaucano publicó una carta en la que se anunció su retiro de la contienda, en un escenario político en el que faltan pocas horas para que venza el plazo que tienen los candidatos para oficializar su aspiración ante la Registraduría.

Armitage aseguró que no existe nada a lo que le haya dedicado más tiempo que a su proyecto político para este 2026 y que, incluso, alcanzó a conformar un equipo de campaña y realizar varios trámites ante la autoridad electoral. No obstante, tiene algo claro: en el tablero político ya hay muchos actores y ese número tiende a fragmentar más el voto.

¿Aida Quilcué está inhabilitada para ser fórmula de Iván Cepeda? Esto respondió el Pacto Histórico

“Creo que se necesita depurar el número de candidatos que competirá por la Presidencia para no fragmentar más la votación. Considero que todas las postulaciones son legítimas y demuestran que tenemos una democracia sana, pero también que las fuerzas políticas ya están razonablemente alineadas para asumir una recta final en la que yo no soy político ni tengo una fuerza política detrás”, consideró el exalcalde de Cali.

Armitage aseguró que puede seguir aportándole a la sociedad desde su rol como empresario porque su legado ha sido “valorar al ser humano” y “distribuir el ingreso para consolidar empresas productivas y sostenibles”.

Norma Constanza Vera será la fórmula vicepresidencial de Juan Fernando Cristo

Si bien Armitage salió de la contienda, el número de candidatos a la Presidencia para la primera vuelta supera la decena, dejando claro que el tarjetón de este 2026 tendrá más rostros que el que los colombianos recibieron en las urnas en 2022.

La senadora Clara López, el empresario Santiago Botero, el exministro Mauricio Lizcano, la abogada Sondra Macollins, el senador Iván Cepeda, el abogado Abelardo de la Espriella, Miguel Uribe Londoño, el exministro Juan Fernando Cristo, el exembajador Luis Gilberto Murillo, la senadora Paloma Valencia —de la Gran Consulta por Colombia—, Roy Barreras —del Frente Amplio— y la exalcaldesa Claudia López persisten en sus aspiraciones presidenciales.