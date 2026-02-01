Elecciones

Maurice Armitage le insiste a Sergio Fajardo y Claudia López que se midan en una consulta en marzo: "Hace falta una tercera opción"

El exalcalde de Cali señaló que la contienda electoral no puede quedar sujeta a los "extremos políticos".

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 2:24 p. m.
MAURICE ARMITAGE y Sergio Fajardo.
MAURICE ARMITAGE y Sergio Fajardo. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

El precandidato presidencial Maurice Armitage volvió a insistir públicamente este domingo en la necesidad de que el centro político participe en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo de 2026 y le pidió de manera directa a Sergio Fajardo y a Claudia López que se midan en ese escenario, con el fin de evitar que la contienda electoral quede reducida a los “extremos ideológicos”.

En una declaración, Armitage aseguró que su trayectoria personal, empresarial y pública le ha enseñado “la humildad de reunirse con todo el mundo para hablar y, sobre todo, escuchar”, una postura que, según dijo, ha mantenido durante el último año de campaña presidencial.

Entrevista Maurice Armitage
Entrevista Maurice Armitage Foto: Aymer Andrés Alvarez

El exalcalde de Cali afirmó que en los últimos doce meses ha sostenido diálogos con dirigentes de distintos sectores políticos, entre ellos Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo, Claudia López, Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Luis Carlos Reyes y Martha Lucía Ramírez. “Todos tienen mi respeto”, señaló, al subrayar que su apuesta ha sido conversar sin distinciones ideológicas.

No obstante, Armitage expresó su preocupación por la posibilidad de que el llamado centro no tenga representación en la consulta presidencial de marzo. Según advirtió, mientras los sectores de izquierda y derecha ya avanzan en la organización de sus candidaturas, el tarjetón podría quedar incompleto si no se concreta una alternativa intermedia.

“El tarjetón le hace falta una tercera opción. Y si esa tercera opción no se cristaliza en los próximos días, Colombia corre el peligro de sufrir las consecuencias de la polarización”, afirmó Armitage, quien alertó sobre los riesgos de una elección presidencial enfrentada únicamente entre dos extremos políticos.

En ese contexto, el precandidato hizo un llamado público a Claudia López y a Sergio Fajardo para que prioricen la consolidación de una consulta de centro. “Olvidémonos de nuestras aspiraciones personales por un momento y trabajemos duro por consolidarla”, manifestó, al tiempo que reiteró su disposición a participar en ese mecanismo.

El pronunciamiento de Armitage se produce después de la entrevista concedida por Sergio Fajardo a SEMANA, en la que el exgobernador de Antioquia marcó distancia de distintos sectores políticos y defendió su trayectoria independiente, en medio del debate sobre si debe o no someterse a una consulta interpartidista de cara a las elecciones de 2026.

ED 2271
ED 2271 Foto: Semana

Armitage apeló incluso a una metáfora para reforzar su mensaje y pidió flexibilidad política entre los aspirantes del centro. “Si las corrientes de los ríos del Pacífico cambian de sentido y se devuelven cuando sube la marea, no veo ninguna razón para que nosotros no seamos capaces de cambiar de opinión y hacer viable esta consulta”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que su llamado busca evitar una mayor polarización del país y cerrar filas en torno a una opción electoral que represente al centro político en la contienda presidencial de 2026.

