Fajardo no se guardó nada contra Abelardo de la Espriella y lo calificó como una “calamidad” para el país

El precandidato presidencial Sergio Fajardo lanzó una de sus críticas más fuertes contra el abogado Abelardo de la Espriella, a quien señaló como uno de los principales extremos políticos y como un riesgo para la gobernabilidad y la estabilidad social de Colombia.

Fajardo aseguró que detrás de la candidatura de De la Espriella existen fuertes respaldos económicos y estructuras de poder. “Hay candidaturas muy fuertes en muchos sentidos, con maquinarias, y está la plata detrás de la figura del señor De la Espriella y el poder del Gobierno detrás de Cepeda”, afirmó.

El exgobernador de Antioquia fue enfático al afirmar que su objetivo electoral inmediato es derrotarlo. “Tengo que derrotar al señor De la Espriella en primera vuelta; creo que él es una calamidad para este país”, sostuvo, al advertir que el escenario político actual no tiene precedentes. “Nunca había visto esta confrontación en Colombia y va escalando”, agregó.

Según Fajardo, el nivel de polarización ha llegado a un punto crítico que podría afectar seriamente al próximo Gobierno. “Esto está llegando a tal punto que el problema del próximo Gobierno va a ser justamente gobernar. Será un reto político”, señaló, al referirse al ambiente de confrontación permanente.

El precandidato también planteó que De la Espriella encaja perfectamente en la dinámica de polarización con el Pacto Histórico. “Porque en la polarización, De la Espriella es el perfecto para Cepeda”, afirmó, al describirlos como extremos que se retroalimentan.

Fajardo cuestionó la preparación del abogado para ejercer la Presidencia y puso en duda su capacidad de gobierno. “Puede ser que les guste más el señor De la Espriella. ¿Creen que esa persona está preparada para gobernar? ¿Han visto cómo gobierna? ¿Han visto la transparencia?”, dijo.

En uno de los apartes más duros de su entrevista con SEMANA, Fajardo criticó el lenguaje utilizado por De la Espriella en el debate político. “A De la Espriella, el mismo que dice que va a destripar la izquierda, el que afirma que va a enviar a Petro en un avión a Estados Unidos convocando a una guerra. Esa confrontación nos puede llevar a un conflicto social que Colombia no ha visto”, advirtió.

El precandidato a la presidencia Abelardo de la Espriella le respondió a Sergio Fajardo por defensa de Gustavo Petro tras ser incluido en la lista Clinton. Foto: Semana/Presidencia/Semana

El exgobernador insistió en que ese tipo de discurso puede escalar en violencia. “Él tiene un lenguaje y una forma de actuar en la política que está a tono con lo que es la polarización; es el lenguaje de la confrontación, de la agresión, del maltrato, de la violencia verbal”, sostuvo.

Fajardo añadió que ese escenario representa un riesgo mayor para el país. “En Colombia, en el momento en que estamos, ese tipo de violencias se convierten en rabias; de la rabia sale la guerra y la destrucción. El señor De la Espriella, para mí, representa eso”, afirmó.

Finalmente, reiteró sus cuestionamientos sobre la idoneidad del abogado para liderar una lucha contra la corrupción. “¿Tiene transparencia, ha gobernado? Para luchar contra la corrupción, se necesita transparencia. El señor De la Espriella no es la persona para conducir a este país”, dijo, aunque reconoció su capacidad comunicativa. “Él es histriónico, sabe conectar con la gente, pero eso no es lo que necesita Colombia”.