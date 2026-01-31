El candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió públicamente a las fuertes declaraciones que lanzó en su contra Sergio Fajardo durante una entrevista concedida a SEMANA, en la que el exgobernador de Antioquia lo calificó como una “calamidad” para el país y lo ubicó como uno de los extremos políticos que, según él, profundizan la polarización en Colombia.

A través de un breve pronunciamiento, De la Espriella optó por un tono mesurado frente a los señalamientos de Fajardo, quien aseguró que su eventual llegada a la Presidencia podría llevar al país a una confrontación social sin precedentes y cuestionó su idoneidad para gobernar. “Todo el respeto y la consideración para el doctor Sergio Fajardo”, afirmó el candidato.

Sergio Fajardo. Bogotá Enero 29 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

La reacción se produjo luego de que Fajardo señalara que detrás de la candidatura de De la Espriella habría fuertes respaldos económicos y lo incluyera dentro de los proyectos políticos que, a su juicio, deben ser derrotados en primera vuelta. “Tengo que derrotar al señor De la Espriella en primera vuelta, creo que él es una calamidad para este país”, dijo Fajardo en la entrevista.

El exgobernador también cuestionó el lenguaje y la forma de hacer política del abogado, asegurando que representa “el lenguaje de la confrontación, de la agresión, del maltrato, de la violencia verbal”, y advirtiendo que ese tipo de discursos pueden escalar hacia escenarios de conflicto social.

Fajardo puso en duda la preparación y la transparencia de De la Espriella para ejercer la Presidencia, al plantear interrogantes sobre su experiencia de gobierno y su capacidad para liderar una lucha contra la corrupción. “¿Tiene transparencia, ha gobernado? Para luchar contra la corrupción, se necesita transparencia”, afirmó.

Además, lo señaló como una figura que encaja dentro de la lógica de la polarización política actual. “En la polarización, De la Espriella es el perfecto para Cepeda”, sostuvo, al ubicarlo en el extremo opuesto del espectro político frente al candidato del Pacto Histórico.