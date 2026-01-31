Elecciones

Sergio Fajardo arremete contra Iván Cepeda: “No tiene que hacer campaña, Petro ya la está haciendo por él”

El exgobernador de Antioquia también señaló que el candidato del Pacto Histórico es “la expresión de un mal gobierno”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 1:27 p. m.
Sergio Fajardo e Iván Cepeda
Sergio Fajardo e Iván Cepeda Foto: Cortesía

El precandidato presidencial Sergio Fajardo no se guardó nada en su más reciente entrevista con SEMANA y centró parte de su discurso en cuestionar a Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y eventual candidato presidencial, a quien señaló como su principal contradictor y como la representación directa del actual Gobierno nacional.

Desde el inicio de la entrevista, Fajardo dejó clara su estrategia electoral al afirmar que su objetivo es llegar a una segunda vuelta y derrotar a Cepeda en las urnas. “Tengo una ruta y es llegar a la segunda vuelta y ganarle a Iván Cepeda”, sostuvo, al presentar su campaña como una alternativa frente a lo que denominó los extremos políticos.

Iván Cepeda Castro
Iván Cepeda Castro Foto: Europa Press via Getty Images

El exgobernador de Antioquia insistió en que Cepeda encarna una forma de hacer política que profundiza la polarización y pone al país en riesgo de una confrontación social sin precedentes. Según Fajardo, un eventual triunfo del senador del Pacto Histórico podría agravar las tensiones sociales y políticas que atraviesa Colombia.

Fajardo también vinculó directamente a Cepeda con el presidente Gustavo Petro, señalando que cuenta con el respaldo del poder del Gobierno. “Cepeda no tiene que hacer campaña, Petro ya la está haciendo por él”, afirmó, sugiriendo que el Ejecutivo estaría jugando un papel activo en su eventual aspiración presidencial.

Política

“Voy a derrotar a los extremos”: Sergio Fajardo advierte que un triunfo de Iván Cepeda o de Abelardo de la Espriella podría llevar a Colombia a una confrontación social nunca antes vista

Política

Cita Trump-Petro: ¿las declaraciones del presidente colombiano pusieron el encuentro en riesgo? Esto es lo se sabe de lo que se vivirá en la Casa Blanca

Política

Exclusivo: las peticiones de la senadora Isabel Zuleta para acceder a información de inteligencia en la Policía

Política

Estos son los supuestos sobrecostos en los millonarios contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Política

Los inconformes en el uribismo: algunos políticos no quedaron satisfechos con las listas al Congreso en el Centro Democrático

Política

Paola Holguín habla con SEMANA y cuenta la verdad de por qué no irá en la lista al Senado: “El Centro Democrático no me dejó participar”

Política

El regreso del Hombre Marlboro: SEMANA rastreó cómo el exnarcotraficante hace campaña en Maicao por un congresista del Partido Conservador y una senadora de Mais

Confidenciales

Abelardo de la Espriella reacciona a las duras críticas de Sergio Fajardo tras la portada de SEMANA; esto dijo

Semana TV

¿Cuál será la movida de Sergio Fajardo para las presidenciales? Entérese aquí

Política

Las peleas intensas de Claudia López con Sergio Fajardo, con quien ahora quiere hacer una consulta: “Puñalada por detrás”

En ese mismo sentido, el precandidato aseguró que Cepeda representa la continuidad del actual proyecto político y responsabilizó al Gobierno por el deterioro en temas como la seguridad, la economía y la confianza institucional. A su juicio, derrotarlo es clave para evitar que el país siga por el mismo rumbo.

ED 2271
Sergio Fajardo. Bogotá Enero 29 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Aunque Fajardo afirmó que no tiene un problema personal con el senador, reiteró que lo considera “la expresión de un mal Gobierno” y aclaró que su confrontación es de carácter político. “No es personal, es político”, señaló, al insistir en que su objetivo es frenar ese modelo de poder.

El precandidato también cuestionó el papel de Cepeda frente a los escándalos y cuestionamientos que rodean a la administración Petro, sugiriendo que ha guardado silencio ante situaciones que, según él, deberían ser objeto de mayor control político.

A lo largo de la entrevista, Fajardo evitó los ataques personales directos, pero insistió en presentar a Cepeda como el principal símbolo de la polarización y del continuismo gubernamental, al posicionarlo como su rival a vencer en el escenario electoral de 2026.

Más de Política

Sergio Fajardo e Iván Cepeda

Sergio Fajardo arremete contra Iván Cepeda: “No tiene que hacer campaña, Petro ya la está haciendo por él”

ED 2271

“Voy a derrotar a los extremos”: Sergio Fajardo advierte que un triunfo de Iván Cepeda o de Abelardo de la Espriella podría llevar a Colombia a una confrontación social nunca antes vista

ED 2271

Cita Trump-Petro: ¿las declaraciones del presidente colombiano pusieron el encuentro en riesgo? Esto es lo se sabe de lo que se vivirá en la Casa Blanca

NAC- ISABEL ZULETA

Exclusivo: las peticiones de la senadora Isabel Zuleta para acceder a información de inteligencia en la Policía

ED 2271

Estos son los supuestos sobrecostos en los millonarios contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

El expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Los inconformes en el uribismo: algunos políticos no quedaron satisfechos con las listas al Congreso en el Centro Democrático

Paola Holguín es disciplinada y acata las decisiones del Centro Democrático, así no las comparta. Álvaro Uribe la define como la inteligencia artificial durante sus ocho años de gobierno.

Paola Holguín habla con SEMANA y cuenta la verdad de por qué no irá en la lista al Senado: “El Centro Democrático no me dejó participar”

ED 2271

El regreso del Hombre Marlboro: SEMANA rastreó cómo el exnarcotraficante hace campaña en Maicao por un congresista del Partido Conservador y una senadora de Mais

ED 2271

Denuncian presuntas irregularidades en convocatoria para 800 nuevas plazas en Colpensiones

ED 2271

Cambios en la Unidad para las Víctimas no cesaron feria de contrataciones: así se estarían repartiendo cuotas políticas

Noticias Destacadas