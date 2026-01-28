Política

“Se trata de elegirme como el digno sucesor del presidente Petro”: Iván Cepeda reconoció que buscará la continuidad del Gobierno

El senador dio un discurso en Neiva en el que arremetió en contra de sectores que lo han criticado y se refirió a la defensa de antiguos miembros de las Farc.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 12:00 a. m.
Iván Cepeda estuvo en un evento de campaña en Neiva, Huila.
Iván Cepeda estuvo en un evento de campaña en Neiva, Huila. Foto: NELSON CARDENAS

El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, estuvo en un evento de campaña en el parque Santander de Neiva, capital del Huila.

Desde allí, reconoció que busca continuar con la gestión del presidente Gustavo Petro. “Se trata de elegirme como el digno sucesor del presidente Petro”, aseguró Cepeda.

Asimismo, pidió que voten por la lista del Pacto Histórico, liderada por Carolina Corcho, quien lo acompañó en ese evento.

Cepeda respaldó las movilizaciones que se han hecho en la región en contra de la hidroeléctrica del Quimbo porque considera que ha generado un daño ambiental y que ha incrementado las tarifas del servicio eléctrico para los huilenses.

Política

Gustavo Petro reaccionó a crítica que le lanzó María Corina Machado por pedir que Maduro no sea juzgado en EE. UU.

Política

Vicky Dávila sale en defensa de Álvaro Uribe y asegura que “Cepeda y Petro ya han intentado ponerlo preso”

Política

Expresan solidaridad con las víctimas de la avioneta de Satena accidentada en Norte de Santander: “Qué dolor esto”

Política

“Estamos en un momento coyuntural complejo”: José Luis Caballero, presidente de la CIDH, sobre Colombia

Política

Oxígeno para Iván Cepeda en el Consejo Nacional Electoral: tres magistrados petristas rendirán ponencia sobre su supuesta inhabilidad

Política

Este es el listado oficial de los 15 ocupantes del avión de Satena accidentado en Norte de Santander

Política

Partido Ecologista ofrece aval a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para ingresar a consulta presidencial

El Debate

Vaticinan en vivo que Iván Cepeda podría ganar las elecciones en primera vuelta y exponen las razones

El Debate

Caso Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida divide opiniones: “La intención es crecer políticamente”

Política

SEMANA revela las cuatro demandas que llegaron al CNE contra la inscripción de Iván Cepeda: coinciden en que jurídicamente “está inhabilitado”

Iván Cepeda está habilitado si participa directamente en la primera vuelta presidencial. Si se inscribe en la consulta del Pacto Amplio, tendría que defenderse jurídicamente.
Cepeda arremetió en contra del uribismo. Foto: COLPRENSA

De otro lado, el senador se comprometió a entregar tierras y que haya un transporte ferroviario en todo el departamento.

Cepeda también aprovechó para cuestionar al uribismo. “Vamos a cerrarle el paso definitivamente a la extrema derecha en Colombia”, mencionó. Además, en varias ocasiones, arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe y el sector que lidera.

Nueva molestia en el uribismo con José Félix Lafaurie porque aseguró en SEMANA que Iván Cepeda es “reflexivo”: “Es la amenaza más grande”

De otro lado, respondió las críticas que le han hecho por su supuesta cercanía con líderes de grupos armados ilegales, como las fotos con Jesús Santrich o Iván Márquez, y dijo que se sentía orgulloso de haberlos respaldado en ese momento.

“Lo digo sin ambigüedades ni arrepentimientos. No me arrepiento de haber participado de mesas para avanzar en el diálogo para poner fin al conflicto armado”, señaló.

Iván Cepeda es el militante del Pacto Histórico que más convence al presidente Gustavo Petro. Ambos fueron compañeros en el Congreso.
Cepeda reconoció que quiere suceder a Petro. Foto: TWITTER:IVANCEPEDA

Cepeda se comprometió a seguir negociando con esas estructuras, a pesar de que varios lo han criticado por no tener logros en ese sentido. “En mi gobierno buscaré la paz por la vía del diálogo y daré cumplimiento al Acuerdo de Paz firmado en 2016″, dijo el senador.

Mencionó que no se trataría de “diálogos eternos ni retóricos”, sino que deberán ser “reales, verificables y concretos”. “El diálogo es para terminar la guerra, no para prolongarla ni para fortalecerse económica ni militarmente”, afirmó.

Cepeda arremetió contra otros sectores políticos que lo han atacado. Dijo que —supuestamente— habrían conversado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para intervenir el país.

El candidato del Pacto Histórico manifestó que considera que el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina habría sido un “genocidio en contra de Gaza”.

Más de Política

Iván Cepeda

“Se trata de elegirme como el digno sucesor del presidente Petro”: Iván Cepeda reconoció que buscará la continuidad del Gobierno

La líder venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

Gustavo Petro reaccionó a crítica que le lanzó María Corina Machado por pedir que Maduro no sea juzgado en EE. UU.

ED 2264

Vicky Dávila sale en defensa de Álvaro Uribe y asegura que “Cepeda y Petro ya han intentado ponerlo preso”

Las autoridades no han confirmado la ubicación exacta de la aeronave ni el estado de los pasajeros.

Expresan solidaridad con las víctimas de la avioneta de Satena accidentada en Norte de Santander: “Qué dolor esto”

José Luis Caballero Ochoa, presidente de la CIDH.

“Estamos en un momento coyuntural complejo”: José Luis Caballero, presidente de la CIDH, sobre Colombia

El CNE definirá el 28 de enero si él podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida.

Oxígeno para Iván Cepeda en el Consejo Nacional Electoral: tres magistrados petristas rendirán ponencia sobre su supuesta inhabilidad

Satena espera la llegada de su segundo avión Twim Otter y reveló cuándo iniciará sus operaciones comerciales

Este es el listado oficial de los 15 ocupantes del avión de Satena accidentado en Norte de Santander

Diana Osorio

Partido Ecologista ofrece aval a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para ingresar a consulta presidencial

Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez

“Nunca lo olvide”: Gustavo Petro respondió a la advertencia de un supuesto plan que ordenó para encarcelar a Álvaro Uribe

Registraduría presentó calendario electoral para las elecciones al Congreso y Presidencia de la República del 2026 Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Estos son los beneficios de ser jurado de votación en las elecciones de este 8 de marzo de 2026

Noticias Destacadas