“Se trata de elegirme como el digno sucesor del presidente Petro”: Iván Cepeda reconoció que buscará la continuidad del Gobierno

El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, estuvo en un evento de campaña en el parque Santander de Neiva, capital del Huila.

Desde allí, reconoció que busca continuar con la gestión del presidente Gustavo Petro. “Se trata de elegirme como el digno sucesor del presidente Petro”, aseguró Cepeda.

Asimismo, pidió que voten por la lista del Pacto Histórico, liderada por Carolina Corcho, quien lo acompañó en ese evento.

Cepeda respaldó las movilizaciones que se han hecho en la región en contra de la hidroeléctrica del Quimbo porque considera que ha generado un daño ambiental y que ha incrementado las tarifas del servicio eléctrico para los huilenses.

Cepeda arremetió en contra del uribismo. Foto: COLPRENSA

De otro lado, el senador se comprometió a entregar tierras y que haya un transporte ferroviario en todo el departamento.

Cepeda también aprovechó para cuestionar al uribismo. “Vamos a cerrarle el paso definitivamente a la extrema derecha en Colombia”, mencionó. Además, en varias ocasiones, arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe y el sector que lidera.

De otro lado, respondió las críticas que le han hecho por su supuesta cercanía con líderes de grupos armados ilegales, como las fotos con Jesús Santrich o Iván Márquez, y dijo que se sentía orgulloso de haberlos respaldado en ese momento.

“Lo digo sin ambigüedades ni arrepentimientos. No me arrepiento de haber participado de mesas para avanzar en el diálogo para poner fin al conflicto armado”, señaló.

Cepeda reconoció que quiere suceder a Petro. Foto: TWITTER:IVANCEPEDA

Cepeda se comprometió a seguir negociando con esas estructuras, a pesar de que varios lo han criticado por no tener logros en ese sentido. “En mi gobierno buscaré la paz por la vía del diálogo y daré cumplimiento al Acuerdo de Paz firmado en 2016″, dijo el senador.

Mencionó que no se trataría de “diálogos eternos ni retóricos”, sino que deberán ser “reales, verificables y concretos”. “El diálogo es para terminar la guerra, no para prolongarla ni para fortalecerse económica ni militarmente”, afirmó.

Cepeda arremetió contra otros sectores políticos que lo han atacado. Dijo que —supuestamente— habrían conversado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para intervenir el país.

El candidato del Pacto Histórico manifestó que considera que el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina habría sido un “genocidio en contra de Gaza”.