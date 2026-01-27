POLÍTICA

Nueva molestia en el uribismo con José Félix Lafaurie porque aseguró en SEMANA que Iván Cepeda es “reflexivo”: “Es la amenaza más grande”

A varios sectores del Centro Democrático no les gustó. El congresista Hernán Cadavid protestó.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 10:09 p. m.
José Félix Lafaurie e Iván Cepeda.
José Félix Lafaurie e Iván Cepeda. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

No han sido unas buenas horas para el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. La explosiva carta de ocho páginas escrita por él y dirigida al director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, donde puso en duda la elección de la candidata presidencial Paloma Valencia, se filtró a la opinión pública; él tuvo que responder por su contenido y lo llevó a renunciar del partido político que fundó junto con el expresidente Álvaro Uribe.

Como si fuera poco, Lafaurie fue sincero en una entrevista que le concedió al director de SEMANA, Yesid Lancheros, y confesó lo que pensaba sobre Iván Cepeda, el candidato presidencial de Gustavo Petro, el principal rival de la derecha en las elecciones del 2026.

“Iván Cepeda es un actor político convencido de sus ideas, como lo soy yo, o como lo es María Fernanda. Es una persona que su trasegar político da cuenta de que ha estado muy cerca de una izquierda activa. Es un hombre ponderado, es un hombre reflexivo, es un hombre con el cual se pueden tramitar todo tipo de diferencias”, opinó Lafaurie.

“Respeto mucho a Iván Cepeda y creo que, en caso de que llegue a la Presidencia, haga cosas, no cabe la menor duda, en la dirección de lo que él siempre ha pensado a propósito de la sociedad y el Estado. Lo que pasa es que lo que nosotros pensamos a propósito de la sociedad y el Estado, de pronto hay muchos temas en los cuales no tenemos una postura parecida”, agregó.

María Fernanda Cabal José Félix Lafaurie
María Fernanda Cabal José Félix Lafaurie Foto: SEMANA

José Félix Lafaurie conoció a Iván Cepeda cuando Gustavo Petro lo designó como integrante de la mesa de negociación de paz con la guerrilla del ELN y ambos compartieron escenarios de diálogos en Venezuela.

Sin embargo, su comentario sobre un Cepeda “reflexivo” no gustó en algunos sectores del Centro Democrático.

El congresista por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, reaccionó contra Lafaurie.

“Hay que decirlo: Iván Cepeda no es ningún ‘reflexivo’. Cepeda es un radical que se convierte en la amenaza más grande que tiene la democracia y lo definen sus apoyos a Jesús Santrich e Iván Márquez, etc. Ahora es cuando se ve quiénes de verdad están pensando en el país”, escribió Cadavid.

Otty Patiño; Danilo Rueda; Iván Cepeda y José Félix Lafaurie camino a Caracas (Venezuela).
Otty Patiño; Danilo Rueda; Iván Cepeda y José Félix Lafaurie camino a Caracas (Venezuela). Foto: Redes sociales

Lafaurie, en un tono conciliador, respondió el mensaje en redes sociales: “Te entiendo… te toca. Eso no afecta mi admiración por tu trabajo y lo que representas. Éxitos".

Hernán Cadavid (Centro Democrático)
Hernán Cadavid (Centro Democrático) Foto: guillermo torres-semana

Cadavid no se quedó callado y añadió: “Doctor Lafaurie, lo único que ‘nos toca’ a los colombianos es impedir que Colombia vaya al abismo con Iván Cepeda y eso necesita toda la mayor unidad posible. Eso los incluye, por supuesto. Estamos a tiempo”.

Al interior del Centro Democrático, los comentarios de Lafaurie en favor de Cepeda no gustaron. Y varios optaron por tragarse el sapo.

Al fin y al cabo, este martes 27 de enero de 2026, el partido político le agradeció y le aceptó la renuncia, mientras el hoy presidente de Fedegán respondió varios mensajes de líderes de su colectividad que lo criticaron por su decisión contra su colectividad adportas de las elecciones.

