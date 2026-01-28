Sergio Fajardo se reconcilió con Claudia López: “Cerramos una etapa y abrimos otra”

Se materializó el encuentro entre Claudia López y Sergio Fajardo con miras a concretar una coalición para las elecciones presidenciales. Los dos políticos se reconciliaron luego de los choques que han sostenido en los últimos meses.

Los dos precandidatos hicieron publicaciones en sus cuentas de X en las que dieron cuenta de la cita: “Tuvimos una primera reunión”.

A renglón seguido, declararon: “Somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos por Colombia para ofrecer una alternativa superadora a los extremos. Cerramos una etapa y abrimos otra, en la que la colaboración y el respeto guíen nuestro proceder”.

Sergio Fajardo habla de su participación en una consulta: “Estoy analizando todas las posibilidades”

Tanto Fajardo como López indicaron que la conversación continuará en los próximos días y dejaron por sentado que el encuentro no fue decisorio sobre la participación del exgobernador de Antioquia en una consulta.

En un apartado del trino se lee: “Esta primera reunión no era para tomar una decisión sobre mi participación en una tercera consulta”, pues la exalcaldesa de Bogotá promueve una más para marzo, pero de centro-izquierda.

Además de Fajardo, otro convocado para esta consulta es el exministro del Interior de Petro, Juan Fernando Cristo, quien también tiene sobre la mesa la invitación de la consulta de la izquierda, donde están Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.

Claudia López y Sergio Fajardo. Foto: Fotomontaje Semana

La reconciliación entre Fajardo y López se da luego de una cascada de ataques en público. El exmandatario departamental criticó su gestión en Bogotá y la tildó de tener incoherencias.

En mayo de 2024, Fajardo manifestó en un video: “Hoy anda Claudia López desatada, hablando por todas partes. Con su tono habitual, tratando de tapar todas las incoherencias e inconsistencias que ha tenido durante muchos años. Pero, ¿y el tuit ese que decía ‘por fin ganamos, Gustavo’?”.

Él usó una de las declaraciones que ella dio a SEMANA y que le ha traído problemas cuando intenta desmarcarse de Petro: “Yo voté por el presidente Petro. Yo creo en el cambio que él representa; a mí me ilusiona esta época de cambio. Sé que los cambios generan un poquito de inestabilidad y de temor, un poquito de incertidumbre. Sí, es parte de lo que trae el cambio. Carajo, pero al fin ganamos”.