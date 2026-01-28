Política

Sergio Fajardo se reconcilió con Claudia López: “Cerramos una etapa y abrimos otra”

Los precandidatos presidenciales sostuvieron una reunión en las últimas horas.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 3:26 p. m.
Sergio Fajardo y Claudia López
Sergio Fajardo y Claudia López Foto: ALEXANDRA RUIZ / JUAN CARLOS SIERRA

Se materializó el encuentro entre Claudia López y Sergio Fajardo con miras a concretar una coalición para las elecciones presidenciales. Los dos políticos se reconciliaron luego de los choques que han sostenido en los últimos meses.

Los dos precandidatos hicieron publicaciones en sus cuentas de X en las que dieron cuenta de la cita: “Tuvimos una primera reunión”.

A renglón seguido, declararon: “Somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos por Colombia para ofrecer una alternativa superadora a los extremos. Cerramos una etapa y abrimos otra, en la que la colaboración y el respeto guíen nuestro proceder”.

Tanto Fajardo como López indicaron que la conversación continuará en los próximos días y dejaron por sentado que el encuentro no fue decisorio sobre la participación del exgobernador de Antioquia en una consulta.

En un apartado del trino se lee: “Esta primera reunión no era para tomar una decisión sobre mi participación en una tercera consulta”, pues la exalcaldesa de Bogotá promueve una más para marzo, pero de centro-izquierda.

Además de Fajardo, otro convocado para esta consulta es el exministro del Interior de Petro, Juan Fernando Cristo, quien también tiene sobre la mesa la invitación de la consulta de la izquierda, donde están Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.

Sergio Fajardo criticó a Claudia López por la falta de seguridad en Bogotá. Fotomontaje Semana
Claudia López y Sergio Fajardo. Foto: Fotomontaje Semana

La reconciliación entre Fajardo y López se da luego de una cascada de ataques en público. El exmandatario departamental criticó su gestión en Bogotá y la tildó de tener incoherencias.

En mayo de 2024, Fajardo manifestó en un video: “Hoy anda Claudia López desatada, hablando por todas partes. Con su tono habitual, tratando de tapar todas las incoherencias e inconsistencias que ha tenido durante muchos años. Pero, ¿y el tuit ese que decía ‘por fin ganamos, Gustavo’?”.

Él usó una de las declaraciones que ella dio a SEMANA y que le ha traído problemas cuando intenta desmarcarse de Petro: “Yo voté por el presidente Petro. Yo creo en el cambio que él representa; a mí me ilusiona esta época de cambio. Sé que los cambios generan un poquito de inestabilidad y de temor, un poquito de incertidumbre. Sí, es parte de lo que trae el cambio. Carajo, pero al fin ganamos”.

“Claudia López le resta a Sergio Fajardo; es camaleónica, es una política en la que no se puede creer”: Vicky Dávila

ED 2258

