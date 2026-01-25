Vicky Dávila, candidata de la Gran Consulta por Colombia, habló en SEMANA de la más reciente encuesta del Consejo Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio, que arrojó que ella sería una de las favoritas para ganar ese proceso el próximo 8 de marzo.

Más allá de ese hecho, Dávila se refirió a una posible alianza entre Sergio Fajardo y Claudia López, pues la exalcaldesa ha invitado al candidato presidencial a hacer una consulta juntos.

“Tal vez tendrá que mirar si Claudia le suma o le resta, y mucho, le resta mucho”, analizó Dávila.

“Claudia López le resta a Fajardo. Es camaleónica, es una política en la que no se puede creer; ayer era petrista, hoy es antipetrista, pero por ahí están lagarteándose la vicepresidencia de Iván Cepeda, eso dicen por ahí”, agregó la candidata del Movimiento Valientes.

Dávila mencionó que López “es una persona en la que no se puede confiar” y que “tiene una personalidad muy compleja”. Asimismo, criticó su gestión al frente de Bogotá.

“Por eso está como está, no fue una buena alcaldesa; le entregó a Carlos Fernando Galán una ciudad de alguna manera invadida por los hampones, nunca respaldó a la Policía y ahora se pone el uniforme por politiquera. Pero la verdad es que nunca respaldó a la Fuerza Pública, siempre la atacó”, aseguró Dávila.

Vicky Dávila hace parte de la Gran Consulta por Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Para la candidata de la Gran Consulta por Colombia, López no apoyó a la Policía y, en cambio, los “dejó solos” en los momentos más críticos de seguridad en la capital. “Siempre los puso entre la espada y la pared frente a los ciudadanos”, cuestionó Dávila.

La periodista recordó que López tuvo comentarios xenofóbicos frente a los venezolanos que se encontraban huyendo del régimen de Nicolás Maduro. “A mí ese paquete chileno no me gusta”, dijo.

Dávila aclaró que respeta las decisiones que vaya a tomar Fajardo, pero que no le parece que la candidatura de López le pueda sumar al exalcalde de Medellín. “Él sabrá lo mejor que hay que hacer”, aclaró.

Dávila considera que Claudia López le restaría a Sergio Fajardo. Foto: ALEXANDRA RUIZ / JUAN CARLOS SIERRA

La candidata presidencial celebró que sea la aspirante de la Gran Consulta por Colombia con mayor respaldo en esa consulta. Los resultados arrojaron que Iván Cepeda tiene el 28,2 %; Abelardo de la Espriella, el 15,5 %; Sergio Fajardo, el 9,8 %; Claudia López, el 3,7 %; Vicky Dávila, el 2,4 %, y Paloma Valencia, el 2,3 %.

“No me vuelvo loca con las encuestas. Entiendo que aquí hay que conquistar millones de corazones, minuto a minuto, en las calles de Colombia. Los valientes vamos a ganar la Gran Consulta, con el favor de Dios”, aseguró.