Vicky Dávila, precandidata presidencial del Movimiento Valientes, reaccionó a su repunte en las encuestas y al posible desempeño de la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo.

“No me vuelvo loca con las encuestas. Entiendo que aquí hay que conquistar millones de corazones, minuto a minuto, en las calles de Colombia. Los valientes vamos a ganar la Gran Consulta, con el favor de Dios”, dijo Dávila.

Frente a que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, puntea en todas las encuestas, la precandidata aseguró que están “concentrados en la Gran Consulta por Colombia”.

Vicky Dávila arremete contra Alex Saab por opinar sobre las elecciones en Colombia y le advierte: “Lo voy a pedir en extradición, usted va a pagar”

“Tenemos que ir día a día. Luego nos ocuparemos de la primera vuelta. Espero que podamos ganar en esa primera vuelta y que no haya segunda vuelta. Que nosotros, la oposición, podamos ganar”, agregó.

En caso de ganar la Gran Consulta por Colombia, Dávila esperaría derrotar a Iván Cepeda en una segunda vuelta.

“Espero que toda la oposición esté unida y sobre todo los colombianos de a pie. Es importante que los votantes de Fajardo, si fuera el caso de que yo fuera a segunda vuelta con Cepeda, me acompañen. Esta no es la causa de Vicky, es la causa por Colombia. Por recuperarla, por no permitir que se nos vaya al hueco. Estoy segura de que así sería con Paloma Valencia, el Centro Democrático y el propio Abelardo”, sostuvo.

Dávila también se refirió a Álex Saab y a su rol como opinador sobre las elecciones de Colombia en redes sociales.

“Aquí no queremos que Álex Saab, con toda su porquería, meta las narices en las elecciones. Bajo ninguna circunstancia y mucho menos con su plata podrida de la corrupción”, dijo.

Y le advirtió: “Sepa que, siendo presidente, pediremos su extradición, para que venga y responda en una cárcel normal por todos sus delitos. No le tengo miedo”.