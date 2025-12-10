Suscribirse

Claudia López presentó 1,2 millones de firmas ante la Registraduría

La exalcaldesa de Bogotá busca avalar su candidatura a la Presidencia para las elecciones de 2026.

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 3:17 p. m.
Precandidata a la Presidencia Claudia López.
La precandidata a la Presidencia Claudia López radicó 1,2 millones de firmas. | Foto: Tomada de X @ClaudiaLopez

La precandidata a la Presidencia Claudia López radicó 1,2 millones de firmas ante la Registraduría con las que busca avalar su aspiración a la Casa de Nariño para las elecciones de 2026.

López se presentó ante el organismo electoral en compañía de su madre, María del Carmen Hernández, su pareja, la senadora Angélica Lozano, y los líderes de su campaña que le ayudaron a recoger apoyos por todo el país.

“Hoy, al inscribir esta candidatura, no estamos cumpliendo un requisito: estamos abriendo la puerta de la casa para recuperar el país. Yo pongo mi historia, mi experiencia, mi trabajo sin descanso y mi determinación imparable para enfrentarme al que toque y sacar esta Colombia maravillosa adelante”, afirmó López.

La precandidata planteó que se ponga “la casa en orden” con las elecciones de 2026, propuso crear una Fiscalía Antimafia dedicada a desmontar estructuras criminales, recomponer el sistema de salud e impulsar 600.000 soluciones de vivienda, entre otros puntos.

“Colombia no es de izquierda ni de derecha. Es una sola: la de la gente trabajadora que quiere seguridad, justicia y cero corrupción”, sostuvo la exalcaldesa de Bogotá al acudir a la sede de la Registraduría.

Antes de empezar su campaña, Claudia López fue militante de la Alianza Verde; además, días atrás el partido tomó la decisión de no llevar a ningún candidato a la consulta interpartidista de marzo. La senadora Lozano es congresista de esa colectividad.

