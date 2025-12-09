Mauricio Cárdenas es oficialmente candidato a la Presidencia 2026

Mauricio Cárdenas inscribió oficialmente su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional, respaldado por más de 1,1 millones de firmas y acompañado por su esposa, su equipo y ciudadanos que encontró durante su recorrido por el país.

Lo sigo diciendo por toda Colombia: vamos a impulsar el sueño de miles de familias colombianas: ¡casa propia!

400 mil viviendas sin cuota inicial. pic.twitter.com/AqhTkRAolI — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) November 28, 2025

El aspirante del movimiento Avanza Colombia aseguró que esas historias, desde madres cabeza de hogar hasta campesinos que enfrentan solos la violencia y la precariedad, motivaron un proyecto “realista, humano y lejos de los extremos”.

El acto también contó con la presencia del precandidato David Luna, un gesto que refuerza el propósito de consolidar un bloque de centroderecha de cara a las elecciones de 2026.

Cárdenas reiteró su propuesta de realizar una gran consulta interpartidista el 8 de marzo e invitó a figuras como Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria y otros liderazgos afines a sumarse: “A la unión hay que decirle ‘sí’. El país necesita ideas viables, no más divisiones”.

El aspirante sostuvo que Colombia requiere “un presidente con experiencia y conocimiento”, pero también un liderazgo capaz de impulsar un cambio cultural alrededor de la familia y la responsabilidad masculina.

Entre sus propuestas destacan una versión 2.0 de Mi Casa Ya sin cuota inicial, el fortalecimiento de Familias en Acción, un millón de cupos de educación para el empleo y programas dirigidos a hombres que abandonan sus hogares.