Suscribirse

Confidenciales

Mauricio Cárdenas es oficialmente candidato a la Presidencia 2026

El exministro hizo un llamado a la unidad de cara a la contienda electoral.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 2:51 p. m.
Mauricio Cárdenas inscribió su candidatura
Mauricio Cárdenas inscribió su candidatura. | Foto: Mauricio Cárdenas

Mauricio Cárdenas inscribió oficialmente su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional, respaldado por más de 1,1 millones de firmas y acompañado por su esposa, su equipo y ciudadanos que encontró durante su recorrido por el país.

Contexto: Mauricio Cárdenas denuncia “control ilegal” de puente binacional entre Colombia y Ecuador

El aspirante del movimiento Avanza Colombia aseguró que esas historias, desde madres cabeza de hogar hasta campesinos que enfrentan solos la violencia y la precariedad, motivaron un proyecto “realista, humano y lejos de los extremos”.

El acto también contó con la presencia del precandidato David Luna, un gesto que refuerza el propósito de consolidar un bloque de centroderecha de cara a las elecciones de 2026.

Contexto: Mauricio Cárdenas habla en SEMANA del principal reto del sector energético: “Importar gas es consecuencia de malas decisiones”

Cárdenas reiteró su propuesta de realizar una gran consulta interpartidista el 8 de marzo e invitó a figuras como Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria y otros liderazgos afines a sumarse: “A la unión hay que decirle ‘sí’. El país necesita ideas viables, no más divisiones”.

El aspirante sostuvo que Colombia requiere “un presidente con experiencia y conocimiento”, pero también un liderazgo capaz de impulsar un cambio cultural alrededor de la familia y la responsabilidad masculina.

Entre sus propuestas destacan una versión 2.0 de Mi Casa Ya sin cuota inicial, el fortalecimiento de Familias en Acción, un millón de cupos de educación para el empleo y programas dirigidos a hombres que abandonan sus hogares.

También planteó un Plan Colombia 2.0 para recuperar la autoridad estatal en territorios dominados por grupos armados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

2. Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

3. Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio

4. Los cinco posibles destinos de Luisa Agudelo para 2026: se confirmó la lista de equipos

5. ¿María Corina Machado contempla el “exilio”?: esto reveló su exjefa de campaña desde Oslo, un día antes de la entrega del Nobel

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mauricio CárdenasElecciones 2026Presidencia de la República

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.