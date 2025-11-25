El precandidato a la Presidencia, Mauricio Cárdenas, advirtió que el puente binacional entre Colombia y Ecuador que se inauguró hace cuatro años está sin operar y bajo lo que calificó como un “control ilegal”.

La vía fue construida en los límites entre ambos países, en el municipio de Tumaco, y atraviesa el río Mataje que marca la línea divisoria entre ambas naciones. No obstante, ese camino no está operando como se había proyectado.

El precandidato señala que se convirtió en un “paso caprichoso”, pues son los grupos al margen de la ley los que controlan el tránsito por la zona y determinan quiénes pueden pasar y quiénes no.

En ese sentido, Cárdenas le propuso al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que el próximo 8 de agosto se dé un encuentro binacional de presidentes en la frontera, con el objetivo de reactivar las relaciones entre ambos países, que se han visto afectadas durante la administración de Gustavo Petro.