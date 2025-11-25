Suscribirse

Mauricio Cárdenas denuncia “control ilegal” de puente binacional entre Colombia y Ecuador

El precandidato a la Presidencia también le envió un mensaje al mandatario de ese país, Daniel Noboa.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 2:42 p. m.
Discusiones de País, debate precandidatos presidenciales.
El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas aseguró que el puente fronterizo entre Colombia y Ecuador está en poder de los ilegales. | Foto: Samantha Chavéz

El precandidato a la Presidencia, Mauricio Cárdenas, advirtió que el puente binacional entre Colombia y Ecuador que se inauguró hace cuatro años está sin operar y bajo lo que calificó como un “control ilegal”.

La vía fue construida en los límites entre ambos países, en el municipio de Tumaco, y atraviesa el río Mataje que marca la línea divisoria entre ambas naciones. No obstante, ese camino no está operando como se había proyectado.

Contexto: Precandidatos presidenciales se defienden ante críticas por jugar tejo y bailar “sin gracia” en plena campaña: “Hay que hacer de todo”

El precandidato señala que se convirtió en un “paso caprichoso”, pues son los grupos al margen de la ley los que controlan el tránsito por la zona y determinan quiénes pueden pasar y quiénes no.

En ese sentido, Cárdenas le propuso al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que el próximo 8 de agosto se dé un encuentro binacional de presidentes en la frontera, con el objetivo de reactivar las relaciones entre ambos países, que se han visto afectadas durante la administración de Gustavo Petro.

Contexto: Candidatos presidenciales compartieron sus propuestas y analizaron las recientes encuestas en la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía

El precandidato presidencial también propuso una hoja de ruta que incluye impulsar el libre comercio entre los dos países, reactivar la economía del sur del departamento de Nariño, fortalecer la integración fronteriza y garantizar el tránsito en la zona.

