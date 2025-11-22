Precandidatos presidenciales se defienden ante críticas porque juegan tejo y bailan “sin gracia” en plena campaña: “Hay que hacer de todo”

Algunos de los precandidatos presidenciales han salido a defender sus más recientes movidas y estrategias para obtener votos en plena campaña electoral del 2026.

En la última semana, lo hizo el exministro de Hacienda y hoy aspirante presidencial, Mauricio Cárdenas, quien fue criticado porque apareció bailando en medio de una de sus reuniones políticas en Cartagena.

Cárdenas, quien no tiene habilidad para el baile, según sus seguidores, hizo su mejor esfuerzo, pero no lo consiguió. Con mucha actitud, pero poco ritmo, agarró a una mujer de los brazos y bailó aceleradamente.

Ambos se veían felices. Sin embargo, las redes no se hicieron esperar.

La congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, fue una de las primeras en estallar contra el académico. “Los tecnócratas deberían saber que para hacer payasadas también se necesita técnica. Si no sabe bailar, no baile. Simple”, escribió ella en sus redes sociales.

Mauricio Cárdenas reconoció que no sabe bailar champeta. | Foto: Cortesía.

El reconocido economista no se quedó callado y le respondió: “Hola Cathy. En campaña toca hacer de todo. Pero hay una payasada que yo nunca haría: votar por Gustavo Petro”.

Cárdenas le recordó a Juvinao uno de sus mayores arrepentimientos: apoyar la campaña del Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial en junio de 2022, un asunto que llevó a la parlamentaria a pedirles perdón a los colombianos.

Mauricio Cárdenas no paró ahí y reconoció públicamente que cometió “un error” porque aparecieron los videos donde él baila champeta.

Mauricio Cárdenas fue criticado por los videos donde aparece bailando. Él se defendió. | Foto: Autor anónimo.

“Bailo mal, pero tengo buenas propuestas y la experiencia que se necesita para ser presidente de Colombia. ¡Síganme! Yo me comprometo a tomar clases de champeta", propuso en sus redes sociales.

“Quiero pedirle disculpas a Colombia. Nadie debería ver eso. A quienes lo vieron, mil disculpas. Lo bueno es que para ser presidente de Colombia no se necesita ser un buen bailarín, sino más bien experiencia en el manejo del Estado y ahí si soy un crack”, expresó.

Otro de los precandidatos que salió a defenderse fue el exministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, criticado por sus seguidores porque apareció en unos videos jugando tejo. Él desde que estaba en el Gobierno se le veía en las canchas con saco y corbata.

Así celebra Luis Carlos Reyes en las canchas de tejo. | Foto: Cortesía.

“Quiero responder de manera tajante a estas insinuaciones de que estoy jugando tejo solo por estar en campaña presidencial”, dijo.

Contó que su trayectoria con el tejo data desde hace muchos años, cuando vivía en el extranjero y les pidió a sus primos que lo llevaran a hacer la actividad más colombiana. Lo condujeron a jugar tejo.

“Desde entonces me dedico a promover el tejo entre todas las personas que conozco, entre ellos, los extranjeros. El tejo- creo- es un producto de calidad de exportación”, manifestó.

“Reto a los candidatos presidenciales a jugar conmigo. Ustedes pongan el lugar; yo pongo el petaco de cerveza a ver quién puede jugar mejor”, dijo.