Luis Carlos Reyes denunciará al presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones

El exministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes anunció este domingo, 7 de septiembre, que radicará una denuncia formal contra el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Comisión de Acusaciones.

"Radicaré denuncia por injuria y calumnia", señaló Reyes en un mensaje publicado en la red social X, donde señaló que el mandatario colombiano está poniendo en riesgo su vida y la de su familia con sus palabras.

El tema tiene que ver con uno nuevo choque que se presentó a través de las redes sociales por la exportación de carbón a Israel, donde el mandatario culpa a Reyes de “hacer trampa para que continúe el genocidio”.

“Presidente, es infame la forma en que politiza usted el genocidio en Gaza solo por estar en desacuerdo con mi candidatura presidencial”, señaló el exdirector de la Dian, en respuesta a una publicación del presidente Petro.

Allí el mandatario arremetió contra su exfuncionario: “El gatopardismo es así. La orden la dio el presidente en Consejo de ministros, y gatopardo la volvió inicua en la DIAN. Ahora si funciona”.

Presidente, es infame la forma en que politiza usted el genocidio en Gaza solo por estar en desacuerdo con mi candidatura presidencial, y pone mi vida y la de mi familia en riesgo con sus palabras. Radicaré denuncia por injuria y calumnia en la Comisión de Acusaciones. https://t.co/YHqvAIiU6s — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) September 7, 2025

“Lástima que más carbón haya salido después de mi orden verbal de prohibición, le agregaste la frases de la traición, “excepto las que produzcan antes de la concesiones firmadas en el 2000”, hacer trampa para que continúe el genocidio. Una barbaridad ética verdadera".

Petro ya había dicho en otra oportunidad que el exministro Reyes lo engañó y se pasó por alto una orden presidencial frente a la instrucción de no exportar más carbón a Israel, y lo llamó “cómplice del genocidio en Gaza”.

“Mi ministro de Comercio anterior, Reyes, me engañó. Se llevó el decreto, que no pasó por los filtros jurídicos, porque alguien se hubiera dado cuenta, y había dos palabritas que excluían a los exportadores de carbón de la prohibición presidencial de exportar carbón colombiano a Israel“, dijo.

Sin embargo, Reyes dijo este domingo que fue él quien dio la orden de mantener la exportación. “Se mantuvo por orden expresa de Gustavo Petro, en contra de nuestras recomendaciones. Pero, obviamente, el presidente que culpa a sus funcionarios hasta por quedarse dormido un martes a las 4:00 p. m. no va a asumir sus propias responsabilidades".