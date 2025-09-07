Suscribirse

Confidenciales

Luis Carlos Reyes denunciará al presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones

El exministro aseguró que el jefe de Estado está poniendo en riesgo su vida y la de su familia con sus mensajes.

Redacción Semana
7 de septiembre de 2025, 2:48 p. m.
Un nuevo choque entre el exministro Luis Carlos Reyes y el presidente de la República, Gustavo Petro.
Un nuevo choque entre el exministro Luis Carlos Reyes y el presidente de la República, Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

El exministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes anunció este domingo, 7 de septiembre, que radicará una denuncia formal contra el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Comisión de Acusaciones.

"Radicaré denuncia por injuria y calumnia", señaló Reyes en un mensaje publicado en la red social X, donde señaló que el mandatario colombiano está poniendo en riesgo su vida y la de su familia con sus palabras.

Contexto: Choque entre Luis Carlos Reyes y Gustavo Petro por exportación de Carbón a Israel: “No va a asumir sus propias responsabilidades”

El tema tiene que ver con uno nuevo choque que se presentó a través de las redes sociales por la exportación de carbón a Israel, donde el mandatario culpa a Reyes de “hacer trampa para que continúe el genocidio”.

Presidente, es infame la forma en que politiza usted el genocidio en Gaza solo por estar en desacuerdo con mi candidatura presidencial”, señaló el exdirector de la Dian, en respuesta a una publicación del presidente Petro.

Allí el mandatario arremetió contra su exfuncionario: “El gatopardismo es así. La orden la dio el presidente en Consejo de ministros, y gatopardo la volvió inicua en la DIAN. Ahora si funciona”.

“Lástima que más carbón haya salido después de mi orden verbal de prohibición, le agregaste la frases de la traición, “excepto las que produzcan antes de la concesiones firmadas en el 2000”, hacer trampa para que continúe el genocidio. Una barbaridad ética verdadera".

Petro ya había dicho en otra oportunidad que el exministro Reyes lo engañó y se pasó por alto una orden presidencial frente a la instrucción de no exportar más carbón a Israel, y lo llamó “cómplice del genocidio en Gaza”.

“Mi ministro de Comercio anterior, Reyes, me engañó. Se llevó el decreto, que no pasó por los filtros jurídicos, porque alguien se hubiera dado cuenta, y había dos palabritas que excluían a los exportadores de carbón de la prohibición presidencial de exportar carbón colombiano a Israel“, dijo.

Sin embargo, Reyes dijo este domingo que fue él quien dio la orden de mantener la exportación. “Se mantuvo por orden expresa de Gustavo Petro, en contra de nuestras recomendaciones. Pero, obviamente, el presidente que culpa a sus funcionarios hasta por quedarse dormido un martes a las 4:00 p. m. no va a asumir sus propias responsabilidades".

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vuelta a España 2025: Egan Bernal y Santiago Buitrago fueron protagonistas principales de la etapa

2. Carlo Actutis es el primer santo “influencer”. Lo acaba de canonizar el papa León XIV

3. Capturan en Bogotá a hombre acusado de robar mascotas de sus vecinos para cometer actos sexuales:“Queremos que se haga justicia”

4. Iván Mejía cuestionó fuertemente la llegada de David González a América de Cali

5. Tragedia en Córdoba: rayo causó la muerte de dos mujeres; una de ellas estaba en embarazo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis Carlos ReyesGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.