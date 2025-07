Petro señaló de “cómplice” del genocidio en Gaza al exministro de Comercio Luis Carlos Reyes por no haber frenado exportación de carbón

“Mi ministro de Comercio anterior, Reyes, me engañó. Se llevó el decreto, que no pasó por los filtros jurídicos, porque alguien se hubiera dado cuenta, y había dos palabritas que excluían a los exportadores de carbón de la prohibición presidencial de exportar carbón colombiano a Israel“, dijo el presidente.

“Se está llevando el carbón colombiano por barco y están haciendo las bombas C con el carbón colombiano, cuando el presidente decretó que no. O sea, ¿el presidente de Colombia no tiene poder?, ¿Soy un cascarón aquí?, ¿Un títere de un teatro que llaman política y la política real, es decir, el poder, está en otro lado?”.