Gustavo Petro: “El 60% del carbón que llega a Israel es de Colombia y con este se elaboran bombas que caen en Gaza y matan bebés”

Petro repitió que piensa que lo que se vive en Gaza es un “genocidio”. Y aseguró que cualquier persona que “sienta que es demócrata, que es humana, no puede colaborar con él (Netanyahu)”. Agregó que “en virtud de que ya no somos de los 100 años de soledad, sino que hacemos parte de las principales discusiones de la humanidad hoy”, Colombia no debería exportar Carbón a Israel.