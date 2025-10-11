CONFIDENCIALES
Estos son los datos de las dos vakis más recientes en el país
Existen dos propuestas de recolección de recursos en Colombia, con causas muy diferentes. Este es el balance.
Hace un par de semanas se lanzaron dos propuestas de recolección de recursos para causas totalmente diferentes. Una de ellas, la propuso Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, buscando que sus seguidores le ayuden a recoger 2.000 millones de pesos para su campaña presidencial. SEMANA confirmó que, a la fecha, ha recaudado más de 22 millones de pesos.
De otro lado, la que no despega es la que busca recoger recursos para comprar el terreno de Jardines de Paz, en Bogotá, donde fueron sepultados Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, y evitar la exhumación de los cuerpos sin vida. Esa iniciativa apenas ha recibido 1.200.000 pesos.
Érika Sanguinetti, abogada y amiga del estilista fallecido, les insiste a los conocidos en respaldar la causa justa porque los bienes de Leal siguen en poder del Estado.