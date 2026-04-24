Hernán Penagos defiende a la Registraduría: “No tiene superior funcional, no tiene jefes y actúa como poder neutro de la democracia”

El registrador nacional, Hernán Penagos, salió en defensa de la entidad que lidera en medio de un foro organizado por la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), luego de recibir múltiples críticas por parte del presidente Gustavo Petro.

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En primer lugar, Penagos le pidió a la ciudadanía y al sector público fortalecer la defensa de la democracia y la institucionalidad, de cara a la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo. Él insistió en que este es un momento para asegurar la división de poderes.

En el discurso, el registrador reiteró que su entidad es un órgano autónomo encargado de garantizar el proceso electoral: “No tiene superior funcional, no tiene jefes y actúa como poder neutro de la democracia”.