Nuevamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, agita su discurso de cara a las próximas elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se realizará el 31 de mayo.

Este jueves 23 de abril, el jefe de Estado volvió a arremeter en contra del registrador nacional, Hernán Penagos, por una declaración que dio este mismo día sobre el código fuente, tema que ha sido criticado recurrentemente por el primer mandatario.

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En un mensaje en su cuenta personal de X, advierte que no hay garantías para las elecciones y vuelve a mencionar su narrativa de “fraude electoral”:

“Esto que dice el registrador Penagos es mentira. En el mundo, la mayoría de países no tienen software con códigos fuente privados sino que son propiedad de los estados. Así lo ordenó la Sala Plena del Consejo de Estado en el año 2018, y desde esa fecha todos los registradores hasta el día de hoy han descartado la justicia (sic).

“Mantienen en la Registraduría el código fuente secreto y en manos de firma privada con dueños procesados en EE. UU. por estafa bancaria y no es auditable ni por la Registraduría que no ha aprendido de eso cuando es su deber (sic).

“Nadie audita de manera experta el software electoral de los hermanos Bautista y, presumiblemente, se afirma que tienen tres disponibles para el uso, dependiendo. Eso no se llama transparencia electoral y no da garantías a la libertad del voto ciudadano. Solo con dos millones de testigos electorales podemos impedir un posible fraude”.

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Penagos dio una declaración este jueves en la que afirmó:

“Aquí tengo una diapositiva porque supuse que esa era una pregunta obligada. El código fuente, como les he dicho, se va a exponer durante dos semanas.

“Y aquí quiero hacer un paralelo entre la diferencia de entregar el código fuente, es decir, proveérselo a cualquier ciudadano y exponerlo en nuestras salas de auditoría. Y por eso quiero hacer un paralelo para que verifiquen una y otra circunstancia. Entregar el código fuente tiene serias dificultades para el procesamiento, para la integridad y para que sean fiables las elecciones en Colombia.

“Entregar el código fuente genera serias dificultades La primera, la posibilidad de suplantación y replicación del software. Es decir, que actores maliciosos o malintencionados quiera suplantarlo. Derivando obviamente en el conocimiento de la esencia. Y en la posibilidad de desinformar y establecer códigos fraudulentos.

“Genera riesgos, porque permite que malintencionados con ataques generando alteraciones frente al mismo. Eso también produce evasión a los controles de seguridad que se implementan desde la gerencia de informática y también permite que esos actores busquen vulnerabilidades para luego poder modificarlo y alterarlo. La entrega del código fuente no se lleva a cabo en ninguna nación democrática”.