“Vamos superbién”, dijo el presidente Petro sobre su sistema de salud, pese a informe que advierte aumento de quejas

Pese a las dificultades que atraviesa el sistema de salud en el país, donde los usuarios han denunciado falta de medicamentos y problemas en la asignación de citas, el presidente de la República, Gustavo Petro, exaltó su modelo de salud.

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Para el jefe de Estado, el sistema preventivo de salud de su administración va “superbién”. No obstante, se conoció un informe del observatorio Así Vamos en Salud, el cual deja de presente que más de 4.000 consultorios clínicos han cerrado en los últimos cinco años.

Informe del observatorio Así Vamos en Salud. Foto: Informe del observatorio Así Vamos en Salud

Sumado a ello, ese observatorio indicó que se evidenció un aumento en las quejas de los usuarios que reclaman una atención más eficiente.

“En Bogotá caen IPS, es decir, consultorios, clínicas y hospitales, porque no les pagan las EPS, porque las EPS concentran los recursos en las clínicas de sus dueños privados. En los datos de PQRS o quejas de la ciudadanía, por cada 10.000 afiliados, que la prensa no muestra, las peores no son las públicas, no es la Nueva EPS; entre las ocho peores de las 17 existentes, solo dos son EPS privadas intervenidas”, expresó el mandatario colombiano en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

Y añadió en la publicación: “Está peor el indicador de PQRS, o quejas de la ciudadanía, por cada 10.000 afiliados en Sura y Colsanitas que en la Nueva EPS. La mayor parte de PQRS o quejas de la ciudadanía se dan por falta de medicamentos y el Gobierno paga completo el dinero para pagar los medicamentos a las EPS, ¿qué pasa entonces?”.

“Que acaparan los medicamentos para que no haya apoyo a la reforma a la salud, mientras el dueño de una EPS compra congresistas para frenar la reforma. En el sistema preventivo vamos superbién, ya cubrimos la mitad del país y hemos reducido la tasa de mortalidad infantil a la mitad, y ha caído la tasa de mortalidad materna; hemos reducido la desnutrición y la mortalidad infantil por desnutrición; hemos aumentado la cobertura del agua potable y se mantiene estable la tasa de mortalidad entre los 30 y los 70 años por enfermedades crónicas. El personal dedicado a la salud de los colombianos sigue creciendo”, subrayó el presidente Petro.

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Finalmente, las críticas a Petro por ese mensaje no se hicieron esperar. Su exministro de Educación Alejandro Gaviria manifestó: “Datos falsos, inventados, fraudulentos, sin sentido para esconder la catástrofe causada por la corrupción y el desgreño del Gobierno”.