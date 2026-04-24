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Así reaccionó Abelardo de la Espriella cuando un hombre se negó a darle la mano

La situación generó múltiples reacciones en redes sociales.

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Redacción Confidenciales
24 de abril de 2026 a las 2:52 p. m.
Abelardo de la Espriella durante una visita a la Plaza de Pescados y Mariscos de Santa Marta.
Abelardo de la Espriella durante una visita a la Plaza de Pescados y Mariscos de Santa Marta. Foto: API

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella vivió un tenso momento en medio de una visita que realizó a la Plaza de Pescados y Mariscos de Santa Marta.

La situación, que quedó registrada en un video, se ha hecho viral en las redes sociales y ha dado mucho de qué hablar.

Al parecer, todo se dio cuando De la Espriella estaba saludando a quienes estaban allí presentes, pero hubo un hombre que no le quiso dar la mano.

Esto no le gustó al abogado, que de inmediato respondió: “Relájate, no seas maleducado, te estoy saludando”.

Pese a las palabras del jurista, el ciudadano continuó en su misma posición y no le extendió la mano.

Ante esto, Abelardo siguió con sus palabras: “Voten por el que les dé la gana, esa es la democracia”.

Yo voy a defenderlos también a ustedes, pero sean educados”, añadió, y acto seguido, se fue de la zona junto a su esquema de seguridad.

El hecho no pasó desapercibido en las redes sociales; el video rápidamente se volvió viral y muchos internautas expresaron sus opiniones acerca del episodio que vivió el candidato presidencial en Santa Marta.