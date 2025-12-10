Confidenciales
Armando Benedetti lanzó particular mensaje sobre el salario mínimo para 2026: “Cuidado que esto se va a joder”
El ministro del Interior culpó a los empresarios de no estar interesados en pagarle un salario “digno” a los trabajadores.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó un particular mensaje sobre la concertación para el incremento del salario mínimo para el 2026, diálogo que está en proceso entre el Gobierno nacional, trabajadores y empresarios.
Benedetti culpó a los líderes del sector privado de no estar interesados en darle un salario digno a sus colaboradores y cuestionó que estos estén en contra de que se aplique un aumento a doble dígito para el próximo año.
“Nuestros empresarios son perversos. Bueno, en todas partes del mundo, porque ellos ganan plata si no le pagan el salario justo a los empleados, sus ganancias son si no pagan un salario digno, por eso es que no quieren que el salario mínimo suba a dos dígitos como yo creo que debería pasar”, expresó el ministro.
Fenalco planteó que el incremento no debería superar el 6,21 %, cifra que incluye indicadores como la recuperación del poder adquisitivo y la suma de la inflación acumulada. En contraste, los sindicatos están pidiendo que sea de un 16 %.
“El presidente Petro siempre está pensando en aquellas personas en las que nadie piensa. Eso es lo justo, eso es lo primordial Así que cuidado que esto se va a joder, cuidado y la muerte gana”, advirtió Benedetti en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Si las partes de la negociación no llegan a un acuerdo sobre el porcentaje del incremento del salario mínimo, el presidente Gustavo Petro podría anunciar la cifra por decreto.
Las ganancias de los empresarios se dan porque no pagan sueldos justos. Con la Reforma Laboral nos acordamos de los que nadie se acuerda. El aumento del salario mínimo debe estar en dos dígitos. pic.twitter.com/MpBlfc6cj6— Armando Benedetti (@AABenedetti) December 10, 2025