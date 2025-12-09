“Propuesta de empresarios para alza del salario mínimo, en 7,21 %, es más que generosa”: Fenalco

Empezaron los sinsabores alrededor de las cifras de incremento del salario mínimo 2026 conocidas este martes, 9 de diciembre, luego de la reunión de los integrantes de la mesa de concertación de política salarial, en el Ministerio de Trabajo.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, gremio que decidió no participar en la mesa que fue instalada desde el 1 de diciembre, habló de las dos propuestas de porcentaje destapadas en la jornada.

Los sindicatos plantean que el aumento debe ser del 16 %, para que Colombia se pueda poner al día con la clase trabajadora, ya que ellos consideran que ha habido rezago en los aumentos de años anteriores y el salario mínimo debe ser definido con el parámetro de la OIT: salario mínimo vital móvil.

Por su parte, los empresarios se la jugaron con una cifra de 7,21 %, en la que está incluido el 5,30 % de la inflación causada, según los datos de los últimos 12 meses hasta noviembre; más el resultado de la productividad de todos los factores, que certificó el Dane en 0,91 %.

Representantes de gremios económicos, como la SAC, en la mesa de concertación del salario mínimo 2026. | Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Empleadores se basan en 2 variables

Con ello, según expresó Cabal, implica que la propuesta de los empresarios estaría en un punto por encima de la sumatoria de las dos variables, lo que, a su juicio, “es más que generoso”.

“Técnicamente, el incremento debería ser de 6,21 %. Un punto adicional es generoso”, explicó. En cambio, criticó la cifra a la que apuntan las centrales obreras, la cual, dijo: “Carece de toda realidad económica”.

Desde la perspectiva del directivo de Fenalco, todo estaría apuntando a que al final de la negociación, el incremento termine saliendo por decreto, lo que, según su opinión, “es lo que ha buscado el Gobierno”.

Durante las jornadas adelantadas hasta el momento en la mesa de concertación para tratar de lograr un alza del salario mínimo por acuerdo, han sido presentados los informes técnicos de entidades como el Dane, Planeación Nacional y el Banco de la República.

Los empresarios, por su parte, también presentaron su propuesta por escrito y debidamente sustentada, justamente en el entorno económico del país, partiendo de las variables oficiales.

Integrantes de la mesa tripartita en la negociación del alza en el salario mínimo 2026 | Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

Próxima reunión

Las reuniones para la continuación de la mesa tripartita, con la expectativa de que se llegue a un acuerdo, continuarán el jueves, 11 de diciembre.

De acuerdo con el cronograma establecido, hasta el 15 de diciembre, a las 11:59 de la noche, habrá oportunidad para negociar. Luego habrá una especie de ‘tregua’, de un par de días, para retomar las conversaciones, si es que así lo deciden las partes. Posteriormente, ya no habría nada que hacer. Antes del 30 de diciembre, el incremento del salario mínimo para 2026 sería decretado por el presidente de la República.

Con la propuesta de los empresarios, el salario mínimo se incrementaría a 1.740.554 pesos, es decir, 117.000 pesos más.

Entre tanto, con la propuesta de los trabajadores, el ingreso básico en el mercado laboral formal sería de 1.883.260 pesos.