Suscribirse

Salario mínimo

“Petro y Benedetti irrespetaron la mesa de concertación del salario mínimo”: el argumento de Fenalco para no participar

En la antesala de la instalación de la mesa de negociación del incremento para 2026 el gremio de comerciantes se rebeló.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Economía
1 de diciembre de 2025, 3:42 p. m.
Jaime Alberto Cabal,presidente de Fenalco.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Ya estaba anunciado, Fenalco no participará en la mesa de concertación para definir el incremento del salario mínimo, como lo había venido haciendo año tras año, en representación del empresariado, teniendo en cuenta que el comercio es uno de los mayores contratantes de personal.

Unos minutos antes de la instalación de la mesa tripartita, para empezar el cronograma de negociaciones, Jaime Alberto Cabal confirmó lo que ya venía anunciando: no estará en los encuentros.

La argumentación del directivo gremial es que “Petro y Benedetti irrespetaron la concertación”. Esto debido a que sacaron unas cartas con propuesta de incremento sin que aún se tuviera asomo de los resultados de variables que hacen parte de las claves para definir un incremento.

En tal caso, se fueron por una apuesta demasiado riesgosa para el empresariado: de dos dígitos, según Cabal.

El incremento propuesto desde el Ejecutivo, según Benedetti, tendría que ser de al menos 11 %. Para Fenalco entre tanto, tal decisión no solo fue anticipada, sino que “carece de soporte técnico y en ningún escenario ha sido discutida, vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral”.

Noticia en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Desmantelan en Cali dos bandas que secuestraban conductores de plataformas y cobraban ‘peajes’ a barrios enteros

2. “Hubo un pacto criminal”: la Fiscalía aseguró que los exministros Bonilla y Velasco se “concertaron para cometer delitos”

3. Así fue la presunta “compra de congresistas” por parte de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

4. Hace nada jugó con Luis Díaz y llegaría a River Plate como reemplazo de Miguel Borja: llamativo negocio

5. Rafa Taibo reveló el lugar con mayor actividad paranormal en Colombia; no es Armero

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Salario MínimoMinisterio de TrabajoFenalco

Noticias Destacadas

Jaime Alberto Cabal,presidente de Fenalco.

“Petro y Benedetti irrespetaron la mesa de concertación del salario mínimo”: el argumento de Fenalco para no participar

Redacción Economía
Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño estaría pensando en renunciar a su precandidatura en el Centro Democrático y apoyar a Abelardo de la Espriella

Redacción Semana
Juan Carlos Cárdenas

Juan Carlos Cárdenas se suma a la Selección Anti-Petro, la lista de Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, al Senado

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.