“Petro y Benedetti irrespetaron la mesa de concertación del salario mínimo”: el argumento de Fenalco para no participar

Ya estaba anunciado, Fenalco no participará en la mesa de concertación para definir el incremento del salario mínimo, como lo había venido haciendo año tras año, en representación del empresariado, teniendo en cuenta que el comercio es uno de los mayores contratantes de personal.

Unos minutos antes de la instalación de la mesa tripartita, para empezar el cronograma de negociaciones, Jaime Alberto Cabal confirmó lo que ya venía anunciando: no estará en los encuentros.

La argumentación del directivo gremial es que “Petro y Benedetti irrespetaron la concertación”. Esto debido a que sacaron unas cartas con propuesta de incremento sin que aún se tuviera asomo de los resultados de variables que hacen parte de las claves para definir un incremento.

En tal caso, se fueron por una apuesta demasiado riesgosa para el empresariado: de dos dígitos, según Cabal.

El incremento propuesto desde el Ejecutivo, según Benedetti, tendría que ser de al menos 11 %. Para Fenalco entre tanto, tal decisión no solo fue anticipada, sino que “carece de soporte técnico y en ningún escenario ha sido discutida, vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral”.