Sergio Fajardo habla de su participación en una consulta: “Estoy analizando todas las posibilidades”

El exalcalde de Medellín no descartó que se vaya a medir en un proceso de este tipo.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 4:38 p. m.
Sergio Fajardo aseguró que sigue analizando todas las alternativas
Foto: Samantha Chávez

El candidato presidencial Sergio Fajardo podría cambiar su posición sobre la idea de ir a una consulta interpartidista. Hace unas semanas había cerrado la puerta a esa posibilidad y dijo que iría solo a la primera vuelta; sin embargo, en las últimas horas, mencionó que no descarta esa opción.

“Yo considero todas las oportunidades y posibilidades que existen en este momento. Entender la fuerza que tenemos, cómo multiplicarla, cómo avanzar hacia nuestro objetivo”, le dijo Fajardo a Noticias Caracol.

El exalcalde de Medellín se refirió a “dos grandes” sectores, haciendo referencia a los candidatos que reflejan “la polarización”. “Estamos enfrentando la posibilidad de que Colombia se tire a un abismo de la destrucción llevada de la mano de la rabia, de la confrontación y agresión permanente, de agredir al que crea”, dijo.

El Debate, precandidato presidencial Sergio Fajardo.
Foto: Samantha Chávez

Fajardo reconoció que quedan cuatro meses para la primera vuelta y, por eso, considera que no deben ser momentos de angustia, sino para decidir qué camino tomar.

“La carta es apenas la punta del iceberg”: el hijo de María Fernanda Cabal habla de “trampa” y “maltrato” tras carta al Centro Democrático

Destapan supuesta “olla podrida” en el gobierno Petro: “Es de la mayor gravedad”

Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal no se hablan desde que Paloma Valencia se convirtió en la candidata del Centro Democrático: ¿este pulso terminará en una tutela?

Gustavo Petro habló de la reelección y agitó la arena política del país: “La mayoría es otra”

La Casa de Nariño encendió las alarmas por video que ronda en redes usando la imagen de Gustavo Petro: esta es la historia

¿Escisión en el Centro Democrático? Los motivos por los que José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal piden separarse del partido

Paloma Valencia asegura que el Centro Democrático no aceptaría la escisión de María Fernanda Cabal

Katherine Miranda dice que votará en la Gran Consulta por Colombia y le pidió a Fajardo que se sume: “O nos unimos o nos hunde el petrismo”

Sergio Fajardo y Claudia López, al borde del reloj para definir si habrá o no una consulta de centroizquierda

Sergio Fajardo rechaza propuesta del ELN para un acuerdo nacional y asegura que intentan “manipular las elecciones”

“Considero todas las oportunidades y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer en nuestro equipo”, afirmó.

A pesar de sus declaraciones, Fajardo descartó que vaya a hacer parte de la Gran Consulta por Colombia, que representa especialmente a sectores de la centroderecha.

“Claudia López le resta a Sergio Fajardo; es camaleónica, es una política en la que no se puede creer”: Vicky Dávila

“No, lo dije desde el comienzo. Yo soy respetuoso de todas las personas que están participando ahí; no es un problema personal, es un problema o un reto de lo que significamos en política, el camino que hemos recorrido, la forma como hemos gobernado”, señaló Fajardo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el exalcalde de Medellín acepte la invitación de Claudia López a hacer una consulta con ella, Fajardo no cerró la puerta.

“La posibilidad es el camino para llegar a la segunda vuelta; faltan cuatro meses”, mencionó Fajardo.

El Debate, precandidato presidencial Sergio Fajardo.
Foto: Samantha Chávez

El candidato se mostró optimista porque, según algunas encuestas, sería el único que podría derrotar a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta. “El reto es que tantas personas se atrevan, no les dé pena, no les dé miedo ser decentes, no les dé miedo ser transparentes; ese es el reto que tenemos nosotros para transformar a Colombia”, afirmó.

Fajardo aclaró que se tratará de una decisión que dependerá exclusivamente de él y de los análisis que haga con su equipo sobre cuál será el mejor camino a seguir.

“Yo soy quien tiene que responder, escuchar, mirar y tomar las decisiones que conducen a la campaña y que van a conducir al país; por eso asumo esta responsabilidad pública”, aclaró Fajardo.

