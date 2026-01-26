El candidato presidencial Sergio Fajardo podría cambiar su posición sobre la idea de ir a una consulta interpartidista. Hace unas semanas había cerrado la puerta a esa posibilidad y dijo que iría solo a la primera vuelta; sin embargo, en las últimas horas, mencionó que no descarta esa opción.

“Yo considero todas las oportunidades y posibilidades que existen en este momento. Entender la fuerza que tenemos, cómo multiplicarla, cómo avanzar hacia nuestro objetivo”, le dijo Fajardo a Noticias Caracol.

El exalcalde de Medellín se refirió a “dos grandes” sectores, haciendo referencia a los candidatos que reflejan “la polarización”. “Estamos enfrentando la posibilidad de que Colombia se tire a un abismo de la destrucción llevada de la mano de la rabia, de la confrontación y agresión permanente, de agredir al que crea”, dijo.

Fajardo no le cerró la puerta a la invitación de Claudia López. Foto: Samantha Chávez

Fajardo reconoció que quedan cuatro meses para la primera vuelta y, por eso, considera que no deben ser momentos de angustia, sino para decidir qué camino tomar.

“Considero todas las oportunidades y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer en nuestro equipo”, afirmó.

A pesar de sus declaraciones, Fajardo descartó que vaya a hacer parte de la Gran Consulta por Colombia, que representa especialmente a sectores de la centroderecha.

“No, lo dije desde el comienzo. Yo soy respetuoso de todas las personas que están participando ahí; no es un problema personal, es un problema o un reto de lo que significamos en política, el camino que hemos recorrido, la forma como hemos gobernado”, señaló Fajardo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el exalcalde de Medellín acepte la invitación de Claudia López a hacer una consulta con ella, Fajardo no cerró la puerta.

“La posibilidad es el camino para llegar a la segunda vuelta; faltan cuatro meses”, mencionó Fajardo.

Fajardo aclaró que él será quien tome la decisión. Foto: Samantha Chávez

El candidato se mostró optimista porque, según algunas encuestas, sería el único que podría derrotar a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta. “El reto es que tantas personas se atrevan, no les dé pena, no les dé miedo ser decentes, no les dé miedo ser transparentes; ese es el reto que tenemos nosotros para transformar a Colombia”, afirmó.

Fajardo aclaró que se tratará de una decisión que dependerá exclusivamente de él y de los análisis que haga con su equipo sobre cuál será el mejor camino a seguir.

“Yo soy quien tiene que responder, escuchar, mirar y tomar las decisiones que conducen a la campaña y que van a conducir al país; por eso asumo esta responsabilidad pública”, aclaró Fajardo.