Fajardo desenmascara a Claudia López: dice que está “desatada”, la culpa por ayudar a elegir a Petro y la señala de “oportunista”

Claudia López está desatada. Hoy me tocó el turno a mi para recibir su diatriba. Quiere tapar con palabras su oportunismo: Imposible! pic.twitter.com/EjHwqOAAJW

“Yo voté por el presidente Petro. Yo creo en el cambio que él representa, a mí me ilusiona esta época de cambio. Sé que los cambios generan un poquito de inestabilidad y de temor, un poquito de incertidumbre. Sí, es parte de lo que trae el cambio. Carajo, pero al fin ganamos”, dijo López.

“Sí, la que ahorita dice que no tiene nada que ver con el presidente Petro”, agregó con lo que la alcaldesa dijo en Noticias Caracol luego de renunciar a su partido.

“Le sirve, lo utiliza. No le sirve, lo patea. Hoy me tocó a mí. Entonces, para lavarse las manos, para que no le digan oportunista, entonces decide hablar de mí”, dijo Fajardo.