“Hoy vuelve la esclavitud. Hoy, en las discusiones sobre reforma laboral que hemos tenido, que es lo mínimo volver a una jornada de ocho horas, ni siquiera hemos podido que el contrato no sea de dos, tres meses, sino de tiempo indefinido , que vuelva a haber una estabilidad laboral, que el trabajador y la trabajadora sean seres humanos, pues se nos volvió un problema, nos dicen comunistas; si fuéramos comunistas, no habría patrones en este mundo y en este país”, dijo Petro.

También avanzó: “Yo visité a Yolanda Díaz (vicepresidenta segunda de España) aquí presente alguna vez. Ella me contó más o menos cómo había hecho en España su reforma laboral, que es parecida a lo que nosotros queremos aquí, y dije: pero cómo aquí puede hacerse, hablando, discutiendo en un Parlamento con tantos partidos obreros poderosos, o que fueron obreros, con una patronal que se crio ideológicamente en el franquismo, pues muy parecido a Colombia, y dije, pues si allá pudieron, ¿por qué no aquí ?”.

“La voz de Franco y la voz del esclavista, pero con mucho apoyo empresarial, porque un empresario salió a decir lo mismo, y hoy no podemos volver a los tiempos de Charles Dickens, no se puede. ¿Por qué? Y finalizo: ¿por qué no podemos repetir esa vieja historia? Yo no sé si el capital va a seguir después de estos tiempos. Eso lo dejamos para una discusión posterior, porque el capital no es eterno”, dejó claro, finalmente, el mandatario colombiano al desmenuzar su idea sobre la defensa que hizo de su polémica reforma laboral.