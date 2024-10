El impacto no económico de la reforma laboral para los empleadores

Sin embargo, a esta altura del recorrido legislativo ya son evidentes las nuevas cargas para los empleadores, muchas de ellas que no serán solo económicas.

Mucho se ha dicho del impacto que tendrá la reforma laboral sobre el tejido empresarial y la creación y consolidación de nuevos empleos, así como la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, otras obligaciones no económicas se abren paso con esta reforma y pondrán en aprietos logísticos y administrativos a muchos empleadores, lo que además, también redundará en mayores costos económicos.

La primera gran nueva obligación de los empleadores, entre varias otras que analizaremos más adelante , es la de la restricción de la temporalidad de los contratos de trabajo. Con la reforma se elimina la renovación automática e indefinida de los contratos a término fijo, los cuales no podrán ser suscritos, renovados o ejecutados por períodos superiores a 4 años.

Hasta ahora, la sostenida jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia han avalado que para el proceso disciplinario previo no es exigible para los casos de un despido con justa causa dado que el despido no es una sanción, salvo que así se haya estipulado en el contrato de trabajo un reglamento interno de trabajo. Ello, desde luego, no se opone a escuchar al trabajador y garantizar la transparencia en el procedimiento.