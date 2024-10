Gustavo Petro lanzó aguda pulla al presidente de Brasil por no asistir a la COP16 en Cali: “Ni siquiera Lula me acompañó”

Frente a ese punto en particular, el primer mandatario, Gustavo Petro, lanzó una particular declaración, que deja mal parado a uno de los más cercanos aliados en la región.

“Como propuesta. Ustedes mencionan el cambio climático, indudablemente es un tema que tenemos que discutir, que es del mundo, es de Colombia. En este momento se está realizando la COP16 en Cali. Dice el New York Times que es la más importante en la historia de biodiversidad. Se han reunido los pueblos, los gobernantes no fueron, ¿cierto? Ni siquiera Lula me acompañó, pero bueno. Vamos a ver, pero realmente se han reunido los pueblos”, anotó el presidente Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro lanzó un agudo sablazo contra el mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva por no asistir a la #COP16 en Cali: “Ni siquiera me acompañó”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/pWsmdRPfzt

Pero las críticas de Petro no pararon ahí, ya que también dijo desde el atril en ese día: “Hay dos tiempos diferentes completamente, yo diría contradictorios. La sensación amarga de salir de cada conferencia de las partes sin que haya salido nada concreto o a veces a medio hacer, o con declaraciones que después al mes siguiente no se cumplen. Y no se cumplen porque los países más poderosos simplemente no tienen la voluntad de cumplir”.