Pronostican que Abelardo de la Espriella ganará en primera vuelta: “Estoy convencida”

Este martes, 28 de enero, en un evento en la Plaza Botero de Medellín, se oficializó el apoyo del Movimiento Creemos al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En El Debate de SEMANA, la empresaria Juliana Gutiérrez, candidata al Senado y hermana del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, explicó por qué Creemos apoya la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y advirtió que él ganará en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

“Aquí no hay egos, aquí lo que queremos es cuidar a Colombia y cuidar a Colombia es velar por quien vaya a llegar a tener la mayor capacidad de poder derrotar esta continuidad del Gobierno”, explicó Gutiérrez sobre el apoyo de Creemos a De la Espriella.

En El Debate, Gutiérrez afirmó que la intención de De la Espriella, de llegar a la Presidencia, es poner orden en el país y dejar de lado la improvisación del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Ya se empezó a fijar una agenda para que haya una construcción, por supuesto desde lo programático con la visión que tiene Creemos de país, y con la visión que tiene Abelardo de la Espriella. Pero aquí lo más importante es llevar el país por buen camino y que no vuelva a caer en las garras de la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo”, agregó Gutiérrez, quien es cabeza de lista al Senado por Creemos.

“Estoy convencida”

Sobre lo que muestran las más recientes encuestas, donde De la Espriella y el también aspirante presidencial Iván Cepeda puntean, Gutiérrez señaló que, de ganar este último, sería continuar en lo mismo.

“Yo creo que el país ya tuvo cuatro años de esto y no sé si aguantará otros cuatro años más, o tal vez quizás ni siquiera cuatro años, sino hasta cuándo se quedaría. Esto aquí es un incierto, porque muchas veces han intentado tumbar por otros medios lo que es la democracia”, aseveró en El Debate.

Al ser consultada respecto a si De la Espriella le podría ganar a Cepeda en una eventual segunda vuelta de las elecciones, Gutiérrez dijo: “Estoy convencida de que vamos a ganar en primera. Estamos haciendo todo este esfuerzo para ganar en primera vuelta”.

Y agregó: “Yo creo que la gente va a ir entendiendo en este último momento para dónde va el país. Además, no se les olvide que las próximas elecciones más importantes para Colombia son el Congreso de la República. Y nosotros también vamos a ser una fuerza importante para poder llegar al Congreso de la República y apoyar a Abelardo de la Espriella para la Presidencia”.