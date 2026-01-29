El Debate

Pronostican que Abelardo de la Espriella ganará en primera vuelta: “Estoy convencida”

En las últimas horas, el Movimiento Creemos oficializó su apoyo al abogado.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
29 de enero de 2026, 5:43 p. m.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Este martes, 28 de enero, en un evento en la Plaza Botero de Medellín, se oficializó el apoyo del Movimiento Creemos al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En El Debate de SEMANA, la empresaria Juliana Gutiérrez, candidata al Senado y hermana del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, explicó por qué Creemos apoya la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y advirtió que él ganará en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

YouTube video f3Kz0MV7JSs thumbnail

Aquí no hay egos, aquí lo que queremos es cuidar a Colombia y cuidar a Colombia es velar por quien vaya a llegar a tener la mayor capacidad de poder derrotar esta continuidad del Gobierno”, explicó Gutiérrez sobre el apoyo de Creemos a De la Espriella.

En El Debate, Gutiérrez afirmó que la intención de De la Espriella, de llegar a la Presidencia, es poner orden en el país y dejar de lado la improvisación del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El Debate

Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez, contó en vivo el momento más difícil que ha pasado en su vida: “Muy devastador”

Semana TV

Juliana Gutiérrez revela por qué el Movimiento Creemos apoyará a De La Espriella

El Debate

Vaticinan en vivo que Iván Cepeda podría ganar las elecciones en primera vuelta y exponen las razones

El Debate

Caso Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida divide opiniones: “La intención es crecer políticamente”

Semana TV

Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida: vea aquí lo que podría pasar

El Debate

Gobernadora del Meta invitó a Petro y a minTransporte a viajar por tierra a Villavicencio para mostrarles los puntos críticos de la vía

El Debate

Gobernadora del Meta contó en vivo lo que le pasó con Armando Benedetti cuando lo llamó: “¿Por qué estigmatizan?”

Confidenciales

Creemos, el partido de Fico Gutiérrez, se unió formalmente a Abelardo de la Espriella: “Juntos vamos a defender la institucionalidad”

Confidenciales

Abelardo de la Espriella se pronuncia sobre supuesto plan de Petro y Cepeda para meter a Uribe en la cárcel: “Usted no está solo”

Confidenciales

El mensaje de Abelardo de la Espriella a Uribe: “Usted no está solo, cuente siempre con el Tigre”

Juliana Gutiérrez, aspirante al Senado movimiento Creemos
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistado a Juliana Gutiérrez, aspirante al Senado por el Movimiento Creemos. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

“Ya se empezó a fijar una agenda para que haya una construcción, por supuesto desde lo programático con la visión que tiene Creemos de país, y con la visión que tiene Abelardo de la Espriella. Pero aquí lo más importante es llevar el país por buen camino y que no vuelva a caer en las garras de la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo”, agregó Gutiérrez, quien es cabeza de lista al Senado por Creemos.

Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez, contó en vivo el momento más difícil que ha pasado en su vida: “Muy devastador”

“Estoy convencida”

Sobre lo que muestran las más recientes encuestas, donde De la Espriella y el también aspirante presidencial Iván Cepeda puntean, Gutiérrez señaló que, de ganar este último, sería continuar en lo mismo.

YouTube video 03R2CVpKfcU thumbnail

Yo creo que el país ya tuvo cuatro años de esto y no sé si aguantará otros cuatro años más, o tal vez quizás ni siquiera cuatro años, sino hasta cuándo se quedaría. Esto aquí es un incierto, porque muchas veces han intentado tumbar por otros medios lo que es la democracia”, aseveró en El Debate.

Juliana Gutiérrez, aspirante al Senado movimiento Creemos
Juliana Gutiérrez en entrevista con El Debate de SEMANA. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Al ser consultada respecto a si De la Espriella le podría ganar a Cepeda en una eventual segunda vuelta de las elecciones, Gutiérrez dijo: “Estoy convencida de que vamos a ganar en primera. Estamos haciendo todo este esfuerzo para ganar en primera vuelta”.

Y agregó: “Yo creo que la gente va a ir entendiendo en este último momento para dónde va el país. Además, no se les olvide que las próximas elecciones más importantes para Colombia son el Congreso de la República. Y nosotros también vamos a ser una fuerza importante para poder llegar al Congreso de la República y apoyar a Abelardo de la Espriella para la Presidencia”.

Más de El Debate

Juliana Gutiérrez, aspirante al Senado movimiento Creemos

Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez, contó en vivo el momento más difícil que ha pasado en su vida: “Muy devastador”

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.

Pronostican que Abelardo de la Espriella ganará en primera vuelta: “Estoy convencida”

Juliana Gutiérrez revela por qué el Movimiento Creemos apoyará a De La Espriella

Juliana Gutiérrez revela por qué el Movimiento Creemos apoyará a De La Espriella

Iván Cepeda

Vaticinan en vivo que Iván Cepeda podría ganar las elecciones en primera vuelta y exponen las razones

Iván Cepeda

Caso Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida divide opiniones: “La intención es crecer políticamente”

Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida: vea aquí lo que podría pasar

Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida: vea aquí lo que podría pasar

De izquierda a derecha: Gustavo Petro, Rafaela Cortés y María Fernanda Rojas.

Gobernadora del Meta invitó a Petro y a minTransporte a viajar por tierra a Villavicencio para mostrarles los puntos críticos de la vía

Armando Benedetti, ministro del Interior, y Rafael Cortés, gobernadora del Meta.

Gobernadora del Meta contó en vivo lo que le pasó con Armando Benedetti cuando lo llamó: “¿Por qué estigmatizan?”

El Debate Habla Rafaela Cortés, gobernadora del Meta.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, lanzó advertencia a pocos días de las elecciones al Congreso: “Nos preocupa”

Habla Rafaela Cortés, gobernadora del Meta. Vea lo que está pasando en la región

Habla Rafaela Cortés, gobernadora del Meta. Vea lo que está pasando en la región

Noticias Destacadas