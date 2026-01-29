El Debate

Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez, contó en vivo el momento más difícil que ha pasado en su vida: “Muy devastador”

Juliana es cabeza de lista al Senado y espera llegar al Congreso para ayudar a muchas familias que pueden estar pasando por una situación similar.

Redacción Debate
29 de enero de 2026, 5:56 p. m.
Juliana Gutiérrez, aspirante al Senado por el movimiento Creemos.
Juliana Gutiérrez, aspirante al Senado por el movimiento Creemos.

Juliana Gutiérrez, cabeza de lista al Senado por el Movimiento Creemos y hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló en El Debate de SEMANA sobre la tarea que espera desempeñar en el Congreso, pero también abrió su corazón para revelar una situación que marcó su vida.

YouTube video f3Kz0MV7JSs thumbnail

La mujer recordó el episodio más duro que está relacionado con su hijo Jerónimo, quien con poco más de dos años fue diagnosticado con cáncer de próstata y en 2012 murió.

“Cuando uno tiene un hijo enfermo, prácticamente es toda la familia enferma porque toda la estructura y la dinámica cambia”, comentó.

Juliana Gutiérrez, aspirante al Senado movimiento Creemos
La hermana del alcalde encabeza la lista al Senado. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

En ese momento, ella y su esposo eran independientes y tenían su propia empresa, pero el proceso con su hijo los llevó a enfocarse en él, lo que les generó que finalmente quebraran. Sin embargo, se encontraron con una gran solidaridad de parte de quienes los rodeaban.

“Teníamos un círculo del cual nos pudimos soportar para pasar estos momentos, pero hoy en día puede haber mucha gente sola y no necesariamente mujeres. [...] Por eso es que nosotros queremos llegar a ser esa voz de los niños, pero también enlazarlo todo con el cuidado”, manifestó.

Todo lo que pasó con su hijo la llevó, según ella, a desarrollar una empatía especial por otras familias que atraviesan situaciones similares, lo que se ha convertido en un impulso para llegar al Congreso y poder ayudar desde allí a quienes viven algo parecido.

En ese sentido, enfatizó la importancia de trabajar por un mejor sistema de salud, para que las familias puedan acceder de una manera fácil y se les preste la ayuda que sea necesaria para superar las dificultades.

Juliana Gutiérrez, aspirante al Senado movimiento Creemos
Gutiérrez espera llegar al Congreso para trabajar, entre otras cosas, por un mejor sistema de salud. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

“Cuando uno tiene un problema de salud, no estamos hablando de política, nos referimos a humanidad. [...] Realmente queremos llegar a servirle a Colombia en los temas sociales, esa es la política que yo quiero llegar a hacer, trabajar verdaderamente por esas necesidades del país”, añadió.

Dos años después del fallecimiento de Jerónimo, en la vida de Juliana se apareció un nuevo ángel: nació Alicia, su segunda hija, quien a los cinco años fue diagnosticada con una enfermedad huérfana degenerativa llamada ataxia cerebelosa.

Este se convirtió en un nuevo reto para ella y su esposo, se vieron obligados a hacer cambios y hoy en día eso ha dado sus frutos: la niña tiene 11 años y se ha convertido en uno de los pilares de su existencia. “Yo siento que mis hijos han sido el mayor motor para este impulso que tengo de cuidar a Colombia y a la niñez”, dijo.

“Cuando obtuvimos el diagnóstico, fue algo muy duro, muy devastador porque no nos lo esperábamos ya que su condición es degenerativa, va perdiendo cada vez más capacidades. [...] Pero agradecemos porque tuvimos una respuesta sobre lo que Alicia está viviendo”, expresó.

Por ello, uno de sus grandes objetivos, si llega al Congreso, es mejorar el sistema y que todas las personas tengan una ruta clara de los retos a los que se enfrentan dependiendo de los diagnósticos.

