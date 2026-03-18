El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió en su cuenta de X a la ida de los indígenas de La Alpujarra, tras varios días de tensión en este punto de la capital de Antioquia. El mandatario agradeció a los integrantes de la Fuerza Pública por la seguridad que prestaron en la ciudad.

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“Gracias a nuestra @PoliciaColombia y a cada uno de sus hombres y mujeres por cuidar de nuestra Medellín durante estos días de tensión. Gracias a la ciudadanía por querer y proteger tanto a su ciudad", dijo.

Asimismo, señaló: “La Minga Indígena ha regresado a su territorio. Seguiremos adelante. Seguiremos resistiendo”.

Asimismo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó también en la misma red social un mensaje tras la salida de los indígenas de esta zona de su departamento.

“Reconocimiento a la @PoliciaColombia y a los antioqueños, a los de a pie, a todos los que estuvieron vigilantes y firmes en la defensa de este pueblo libre. Sin duda, estas actuaciones sientan un precedente para el país. Los indígenas regresan a los resguardos”, expresó.

Asimismo, Rendón indicó que la violencia no es el camino para poder resolver las diferencias que tengan las comunidades con las administraciones tanto municipales como departamentales. Insistió en que el camino siempre es el diálogo.

“Su traslado a Medellín era innecesario y peligroso: niños, jóvenes y mujeres expuestos. En Antioquia honramos los compromisos que adquirimos desde el inicio de este gobierno y lo seguiremos haciendo. Abiertos al diálogo: organizado, respetuoso y de buena fe. Pero, nunca bajo presión, violencia, vías de hecho o bloqueos”, sostuvo el gobernador.

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Agregó: “¡En Antioquia, esa maña no funciona! Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Y ¡Antioquia está resistiendo!”.

Estas protestas generaron todo tipo de reacción de los sectores políticos en Antioquia, quienes calificaron esta manifestación como un ataque al departamento.