Medellín ha tenido que presenciar estragos a raíz de las fuertes lluvias que han arribado al territorio recientemente. El martes 17 de marzo se presentaron fuertes precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, que alertaron a las autoridades por los daños ocasionados.

Fuerte aguacero en Medellín: alertan por nueva tormenta eléctrica y graves inundaciones

Una de las zonas más afectadas en la capital del departamento de Antioquia fue el suroriente de la ciudad. La movilidad y distintos locales comerciales en sectores como Monterrey y Provenza se vieron afectados por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta.

Además, se ordenó el cierre total de la Avenida El Poblado, donde la vía se abrió considerablemente, dejando un hueco de grandes dimensiones que puede poner en riesgo a los actores viales que transitan frecuentemente por la zona.

🚨 Estoy al frente de la emergencia que se presenta en la Avenida del Poblado a la altura de la Quebrada La Presidenta, producto de las fuertes lluvias en horas de la tarde.

Ha sido necesario cerrar la vía en ambos sentidos.

Estamos en la evaluación técnica de los daños con el… pic.twitter.com/WFmmAYppge — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 18, 2026

En este hueco quedó atascado un bus de servicio público; luego de la evaluación de sus ocupantes, se pudo determinar que nadie presentó heridas a raíz del incidente.

Tal fue la magnitud del daño en la Avenida El Poblado que el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, se pronunció diciendo: “Vamos a hacer las evaluaciones técnicas. Cerramos los dos sentidos por precaución hasta que no evaluemos toda la cobertura completa; les pedimos tomar los desvíos”.

Además, el mandatario afirmó que se comenzarían a realizar las labores de reparación con el fin de restablecer la vía; sin embargo, indicó que esto podría tardar días. “Se empieza a hacer la evaluación estructural para iniciar la reparación, pero el daño es grande y será de días. Les pedimos que tomen vías alternas; es necesario cerrar”.

Se hundió parte de la vía en la avenida El Poblado, en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Recomendaciones

Es importante, en medio de condiciones como las registradas el pasado martes, que usted esté al tanto de las alertas que emiten las autoridades competentes; de ese modo, podrá acatar cualquier orden de evacuación que sea emitida.

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Además, usted debería hacer una identificación de los riesgos que puede tener la zona en la que se encuentra, especialmente si está cerca de cuerpos de agua como quebradas que eventualmente puedan desbordarse.

Recuerde revisar diariamente los pronósticos del clima; así podrá planificar su jornada y saber qué tipo de elementos son necesarios para hacerle frente a cualquier fenómeno climático.

Si usted se transporta por medio de vehículo particular, revise el estado de las vías para enterarse de cierres viales y rutas alternas que puede tomar para llegar a su lugar de destino.