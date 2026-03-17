En Medellín se abrió la convocatoria para el programa Bono Alimentario, el cual pretende reforzar el acceso a los alimentos para miles de familias en situación de vulnerabilidad. Los beneficiarios podrán presentar su postulación entre el 16 al 31 de marzo de manera virtual a través de la página oficial de la Alcaldía.

¿Es uno de los 15.484 beneficiarios? Medellín inicia entrega de bonos alimentarios en marzo 2026

“Continuamos trabajando para que en Medellín nadie se acueste con hambre. Es por eso que estamos abriendo la convocatoria para el Bono Alimentario, una estrategia que disminuye las condiciones de inseguridad alimentaria“, aseguró Luz María Ramírez, secretaria de Inclusión Social y Familia.

“Invitamos a las personas a que consulten los requisitos en la página web de la Alcaldía. Con esta convocatoria llegaremos a 16.000 familias, lo que corresponde a 81.000 bonos alimentarios”, agregó, de acuerdo con un comunicado de la administración distrital.

El programa ayudará a mas de 16.000 familias de la ciudad. Foto: Getty Images

Las familias que resulten beneficiadas, recibirán cinco bonos de alimentos con los que podrán adquirir productos esenciales como carnes, frutas, verduras, granos, cereales, tubérculos y abarrotes en los establecimientos autorizados. “De esta manera, también se contribuye a dinamizar el comercio local”, sostiene la Alcaldía en su informe al respecto.

Hay dos categorías de los bonos: El Bono Familia, destinado a los hogares conformados de tres o más personas, el cual tiene un valor de 356.800 pesos por cada entrega. Y el Bono Unipersonal, parea los hogares de uno o dos integrantes, el cual tiene un valor de 216.880 pesos.

“Las comunas que priorizaron el proyecto, a través de Planeación Local y Presupuesto Participativo, son: 2–Santa Cruz, 3–Manrique, 4–Aranjuez, 7– Robledo, 8–Villa Hermosa, 9–Buenos Aires, 10–La Candelaria, 11–Laureles, 13–San Javier, 14–El Poblado, 15–Guayabal y 16–Belén", detalla la Alcaldía. Así también, se ha priorizado a los corregimientos de San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena.

La Alcaldía detalló los requisitos para acceder al beneficio. Foto: Adobe Stock

Requisitos para ser beneficiario del bono:

La familia debe residir en Medellín.

Tener clasificación en el Sisbén IV de Medellín en los grupos de pobreza extrema (la categoría A), o pobreza moderada (categoría B).

Hay prioridad sobre los grupos familiares vulnerables, con discapacidad, con adultos mayores, menores de edad o mujeres en estado de gestación.

Las familias no pueden estar recibiendo beneficios de otros programas de apoyo alimentario que impulsa el distrito.

“Las personas interesadas deben inscribirse diligenciando el formulario disponible en www.medellin.gov.co. La inscripción no garantiza el ingreso al proyecto, ya que los cupos se asignarán de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos”, complementa el documento de la Alcaldía.