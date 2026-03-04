La Alcaldía de Medellín está entregando el Bono Alimentario a 15.484 familias vulnerables de la ciudad, con montos que van desde $204.600 hasta $336.600 según si es un bono unipersonal o familiar,
Esto hace parte de la estrategia distrital Alianza Medellín Cero Hambre para enfrentar la inseguridad alimentaria en comunas y corregimientos priorizados.
Bono alimentario Medellín 2026: ¿dónde verificar si fue seleccionado y cómo reclamar el subsidio?
Quienes se postularon entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 2025 ya pueden verificar si fueron incluidos en el programa y así reclamar este subsidio
Este bono se distribuirá en cinco entregas periódicas hasta finales del año en establecimientos autorizados por la Alcaldía.
Para confirmar si su familia fue seleccionada y reclamar el beneficio, la Alcaldía de Medellín ha habilitado líneas de atención telefónica y correos electrónicos por comuna.
Los nombres y contactos varían según la comuna de residencia, y son canales oficiales para resolver dudas, agendar la entrega del bono o confirmar fechas.
En muchos casos, los operadores también están contactando directamente a las personas seleccionadas por medio de los datos suministrados en la postulación, como el número de celular.
Es fundamental que quienes se inscribieron mantengan actualizado su contacto y respondan a las llamadas o mensajes oficiales.
Se trata de mecanismos diseñados para garantizar que la ayuda llegue realmente a quienes forman parte del grupo de mayor vulnerabilidad alimentaria de Medellín, tras un proceso de focalización que superó las 107.000 solicitudes recibidas frente a 15.000 cupos disponibles en 2025.
Si usted ya sabe que fue asignado como beneficiario del bono, hay algunos pasos clave para reclamarlo con éxito:
- Verificar contacto oficial: las llamadas o mensajes desde teléfonos o correos habilitados por la Alcaldía son la primera notificación para agendar el retiro del bono.
- Identificación personal: al reclamar el bono, se requiere presentar documento de identidad válido para confirmar que corresponde al beneficiario registrado.
- Redención en comercios autorizados: el bono solo puede ser redimido en establecimientos que forman parte de la red aliada del programa, con alimentos de la canasta básica y dentro del periodo que defina el operador.
Asistencia a actividades educativas: la participación en talleres o capacitaciones hace parte de los compromisos del proyecto en algunos casos antes de recibir o redimir el bono.
¿Quiénes pueden ser beneficiarios y cómo se selecciona?
Según la información oficial disponible sobre ediciones anteriores del programa, algunos de los criterios que se han considerado para priorizar hogares son:
- Tener ficha activa del Sisbén IV del Distrito de Medellín.
- Residir permanentemente en la comuna o corregimiento donde se desarrolla la convocatoria.
- Que el hogar no esté recibiendo otros programas de asistencia alimentaria de la misma administración.
- Participar en actividades educativas convocadas por el proyecto, relacionadas con hábitos alimentarios saludables.
- No percibir ingresos regulares por pensión, salario o renta.
La convocatoria para el ciclo vigente cerró el 5 de mayo del año pasado, pero los beneficiarios seleccionados aún están siendo contactados por el operador del proyecto para indicarles cómo y cuándo reclamar los bonos durante este 2026.
Este tipo de apoyos busca aliviar la carga financiera para la compra de alimentos esenciales, al tiempo que fomenta dinámicas económicas comunitarias y refuerza sistemas de acompañamiento social.