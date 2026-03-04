Medellín

¿Es uno de los 15.484 beneficiarios? Medellín inicia entrega de bonos alimentarios en marzo 2026

La Alcaldía de Medellín confirmó la entrega de bonos alimentarios a 15.484 familias vulnerables como parte de la estrategia de seguridad alimentaria. Conozca cómo verificar si fue seleccionado y qué debe hacer para reclamar el subsidio.

Margarita Briceño Delgado

4 de marzo de 2026, 11:21 a. m.
La Alcaldía de Medellín avanza en la entrega de bonos alimentarios para más de 15.000 familias vulnerables, como parte de su estrategia contra la inseguridad alimentaria.
La Alcaldía de Medellín avanza en la entrega de bonos alimentarios para más de 15.000 familias vulnerables, como parte de su estrategia contra la inseguridad alimentaria. Foto: Foto: página oficial Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín está entregando el Bono Alimentario a 15.484 familias vulnerables de la ciudad, con montos que van desde $204.600 hasta $336.600 según si es un bono unipersonal o familiar,

Esto hace parte de la estrategia distrital Alianza Medellín Cero Hambre para enfrentar la inseguridad alimentaria en comunas y corregimientos priorizados.

Medellín Cero Hambre; un plan que asegura la comida para los hogares más vulnerables

Bono alimentario Medellín 2026: ¿dónde verificar si fue seleccionado y cómo reclamar el subsidio?

Quienes se postularon entre el 21 de abril y el 5 de mayo de 2025 ya pueden verificar si fueron incluidos en el programa y así reclamar este subsidio

Este bono se distribuirá en cinco entregas periódicas hasta finales del año en establecimientos autorizados por la Alcaldía.

Para confirmar si su familia fue seleccionada y reclamar el beneficio, la Alcaldía de Medellín ha habilitado líneas de atención telefónica y correos electrónicos por comuna.

Los nombres y contactos varían según la comuna de residencia, y son canales oficiales para resolver dudas, agendar la entrega del bono o confirmar fechas.

Los bonos alimentarios pueden ser redimidos en establecimientos autorizados y están dirigidos a hogares priorizados en distintas comunas y corregimientos de Medellín.
En muchos casos, los operadores también están contactando directamente a las personas seleccionadas por medio de los datos suministrados en la postulación, como el número de celular.

Es fundamental que quienes se inscribieron mantengan actualizado su contacto y respondan a las llamadas o mensajes oficiales.

Se trata de mecanismos diseñados para garantizar que la ayuda llegue realmente a quienes forman parte del grupo de mayor vulnerabilidad alimentaria de Medellín, tras un proceso de focalización que superó las 107.000 solicitudes recibidas frente a 15.000 cupos disponibles en 2025.

Si usted ya sabe que fue asignado como beneficiario del bono, hay algunos pasos clave para reclamarlo con éxito:

  • Verificar contacto oficial: las llamadas o mensajes desde teléfonos o correos habilitados por la Alcaldía son la primera notificación para agendar el retiro del bono.
  • Identificación personal: al reclamar el bono, se requiere presentar documento de identidad válido para confirmar que corresponde al beneficiario registrado.
  • Redención en comercios autorizados: el bono solo puede ser redimido en establecimientos que forman parte de la red aliada del programa, con alimentos de la canasta básica y dentro del periodo que defina el operador.

Asistencia a actividades educativas: la participación en talleres o capacitaciones hace parte de los compromisos del proyecto en algunos casos antes de recibir o redimir el bono.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios y cómo se selecciona?

Según la información oficial disponible sobre ediciones anteriores del programa, algunos de los criterios que se han considerado para priorizar hogares son:

  • Tener ficha activa del Sisbén IV del Distrito de Medellín.
  • Residir permanentemente en la comuna o corregimiento donde se desarrolla la convocatoria.
  • Que el hogar no esté recibiendo otros programas de asistencia alimentaria de la misma administración.
  • Participar en actividades educativas convocadas por el proyecto, relacionadas con hábitos alimentarios saludables.
  • No percibir ingresos regulares por pensión, salario o renta.

La convocatoria para el ciclo vigente cerró el 5 de mayo del año pasado, pero los beneficiarios seleccionados aún están siendo contactados por el operador del proyecto para indicarles cómo y cuándo reclamar los bonos durante este 2026.

Este tipo de apoyos busca aliviar la carga financiera para la compra de alimentos esenciales, al tiempo que fomenta dinámicas económicas comunitarias y refuerza sistemas de acompañamiento social.

