Medellín se consolida como ejemplo global de innovación social al recibir el Mayors Challenge 2026 de Bloomberg Philanthropies por su programa Cero Hambre.

Esta iniciativa asegura acceso a alimentos para los hogares más vulnerables mediante tecnología, datos y colaboración ciudadana.

Medellín rescató más de 150 toneladas de comida que iban a la basura y alimentó a miles de familias

Cómo Medellín usa tecnología y acción social para combatir el hambre

Medellín, una ciudad conocida por sus transformaciones urbanas en las últimas décadas.

Ahora se coloca en el mapa internacional también por su respuesta innovadora frente a uno de los desafíos más urgentes de su comunidad: la inseguridad alimentaria.

A finales de febrero de 2026, la capital antioqueña fue seleccionada como una de las 24 ciudades ganadoras del Mayors Challenge 2026.

Este concurso global es organizado por Bloomberg Philanthropies y premia iniciativas públicas audaces, creativas y con impacto real para mejorar servicios esenciales y calidad de vida en ciudades de todo el mundo.

La propuesta presentada, denominada Medellín Cero Hambre, sorprendió al jurado internacional por su forma de integrar tecnología y acción social.

En un contexto donde cientos de miles de hogares todavía enfrentan dificultades para acceder a alimentos de forma regular, este programa ha buscado ir más allá de los métodos tradicionales de asistencia.

Empleando herramientas como inteligencia artificial para optimizar la identificación de beneficiarios y la distribución de alimentos, la estrategia amplifica su alcance logístico y eficiencia.

Gracias a este esfuerzo, fue destacada por Bloomberg Philanthropies como parte de sus criterios de evaluación.

El reconocimiento llega en medio de un proceso que involucró a más de 630 ciudades de todo el planeta, de las cuales solo 50 pasaron a la fase final tras desarrollar prototipos junto a sus comunidades.

De ese grupo reducido, Medellín fue una de las seleccionadas para recibir un millón de dólares, además de acompañamiento operativo y financiación adicional para consolidar y escalar la iniciativa.

En Medellín estamos evitando que la comida buena se vaya a la basura.



Con Medellín Cero Hambre ya hemos recuperado 154 toneladas de alimentos en las plazas de mercado y también hemos entregado más de 6.000 paquetes de frutas y verduras a 5.027 hogares.



Además, parte de estos… pic.twitter.com/BFxGHj8Mp5 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 23, 2026

Medellín busca sinoalcanzar niveles históricos bajos de desnutrición aguda

Más allá de la distinción internacional, los propios promotores del proyecto vinculan este logro con avances concretos en el territorio local.

Según la administración distrital, la colaboración entre instituciones públicas, organizaciones privadas y ciudadanos ha permitido disminuir la proporción de hogares con inseguridad alimentaria.

De igual manera, se han logrado alcanzar alcanzar niveles históricos bajos de desnutrición aguda en Medellín.

La meta final, explican sus impulsores, es alcanzar verdaderamente el objetivo de “cero hambre” en la ciudad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, calificó el reconocimiento como una “muy buena noticia” y agradeció la participación ciudadana y la articulación con distintos sectores sociales para hacer posible el proyecto.

Para él, el premio internacional no solo ratifica la calidad de la estrategia, sino que refuerza el compromiso de la ciudad con soluciones sostenibles y basadas en evidencia para sus problemas sociales más acuciantes.