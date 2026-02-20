Medellín rescató más de 150 toneladas de comida que iban a la basura y alimentó a miles de familias

En Medellín, se recuperaron cientos de toneladas de comida de las plazas alrededor de la ciudad, que normalmente se habrían desperdiciado, pero que sirvieron de alimento para miles de familias necesitadas, en una gran ciudad donde se pierden toneladas de comida al día.

La Alcaldía de Medellín aseguró que, gracias a un trabajo en conjunto con 230 comerciantes de las plazas Minorista, Campo Valdés y la Placita de Flórez, así como la participación de la Alianza Medellín Cero Hambre, se logró recuperar 154 toneladas de comida apta para el consumo.

De la iniciativa, se entregaron más de 6.000 paquetes de frutas, verduras y tubérculos a unas 5.027 familias en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con los detalles de la Alcaldía.

“De la mano de los comerciantes de las plazas de mercado, estamos transformando alimentos, generando productos aptos para el consumo humano y evitando el desperdicio“, aseguró la secretaria distrital de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez, según las declaraciones recopiladas en un comunicado de la Alcaldía.

La comida fue recuperada de alimentos que normalmente serían desperdiciados. Foto: Créditos: Alcaldía de Bogotá / API

“Esta alianza nos demuestra que, cuando trabajamos de manera articulada entre el sector privado y la ciudadanía, podemos llevar a Medellín a otro nivel, en un ejercicio de solidaridad y corresponsabilidad que nos permite avanzar en la disminución de la inseguridad alimentaria”, agregó la funcionaria.

Miles de familias fueron beneficiarias del proyecto. Foto: CLARA MORENO CHALA

Se le suma que, según la administración distrital, 8.014 kilos de productos fueron transformados en “pulpas, mermeladas, embutidos, encurtidos, salsas, aderezos, arepas, deshidratados”, lo que permite que se extienda su vida útil y sirva de alimento nutritivo para las personas que lo necesitan.

“A su vez, 17.880 kilogramos han sido destinados a procesos de compostaje, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y a la reducción de pérdidas en la cadena alimentaria”, se lee en el informe distrital, el cual fue publicado en su página web este viernes, 20 de febrero.

Miles de kilos de comida fueron convertidos en mermeladas, salsas o embutidos. Foto: Getty Images

“El trabajo conjunto con los comerciantes de las plazas de mercado ha permitido aprovechar mejor los alimentos disponibles y promover prácticas responsables, demostrando que la colaboración puede generar un impacto social y ambiental en la ciudad”, estableció la Alcaldía.

La Alianza Cero Hambre de la ciudad antioqueña se enfoca en conectar recursos, talentos, contribuyentes con diferentes sectores de necesidad para ayudar a disminuir los índices de hambre en la capital de Antioquia. La organización acepta donaciones de dinero o de alimentos no perecederos, para llevar a cabo sus proyectos, procesos e iniciativas para abordar el problema.