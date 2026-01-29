turismo

Aparte de la bandeja paisa, estos son tres platos típicos que sí o sí debe probar si está de viaje en Medellín

Esta ciudad tiene una amplia oferta turística.

Redacción Turismo
29 de enero de 2026, 10:21 p. m.
La bandeja paisa es el plato tradicional de Medellín, pero hay otros que vale la pena comer.
Medellín es uno de los destinos turísticos más apetecidos por los viajeros gracias a su agradable clima templado, la calidez de su gente y la amplia oferta de planes para todos los gustos. A esto se suma una gastronomía variada que convierte cada visita en una experiencia memorable.

En la amplia oferta de preparaciones, no hay duda de que el plato más emblemático de la capital antioqueña es la bandeja paisa, una deliciosa y tradicional preparación que incluye arroz, fríjoles, carne, huevo, chicharrón, aguacate, arepa y plátano maduro; pero allí los viajeros también pueden deleitarse con otras opciones que no pueden dejar de degustar. Estas son tres de ellas.

Fiambre montañero

Este plato tradicional suele disfrutarse durante paseos, excursiones y celebraciones típicas. Su presentación es muy característica, ya que se envuelve en hojas de plátano, y se prepara con ingredientes tales como arroz, chorizo, chicharrón, carne molida, huevo duro o frito, tajada de plátano maduro y arepa.

Bandeja paisa
La bandeja paisa no puede faltar en un viaje por Antioquia. Foto: Getty Images

Este alimento tiene su origen en los viajeros que debían transportar los alimentos durante sus largas correrías, pero en la actualidad, continúa siendo una opción infaltable para viajes y campamentos, y se reconoce como una de las preparaciones más representativas de la gastronomía de Medellín y, en general, de Antioquia.

Sancocho antioqueño

Esta es otra de las preparaciones paisas tradicionales, muy apetecida por los turistas y una buena opción para un día de descanso. Se trata de una sopa llena de sabor que reúne ingredientes como la yuca, la papa y el plátano, junto con carnes que aportan profundidad a su caldo. Al igual que otras preparaciones como el mondongo, se acompaña con arroz, aguacate y ají casero.

El barrio de Medellín que sorprende con su transformación y sus murales, un lugar imperdible para los amantes del tango

A este producto se le reconoce por ser un plato tradicional como comida familiar de domingo, o también hay quienes lo degustan durante el llamado “paseo de olla”, donde la preparación se realiza al aire libre, a orillas de un río o en un espacio natural y se comparte en familia.

Calentao de fríjoles
El calentado paisa es un plato muy típico para consumir en Medellín. Foto: Getty Images

Mondongo antioqueño

Otro plato para no perderse y que no se debe dejar de probar en Medellín es el mondongo antioqueño, que se caracteriza por brindar una explosión de sabores.

Es una preparación que incluye los tradicionales callos, además de costilla de cerdo, carne de res, mazorca, arvejas, papa criolla y papa común, entre otros ingredientes. Es una de las sopas más apetecidas en esta región.

Finalmente, si bien estos productos son tradicionales, tampoco se puede dejar de degustar una buena arepa paisa que se consume en desayunos, almuerzos y cenas como acompañante.

El calentao también es imperdible. Se labora con restos de la comida del día anterior (arroz, fríjoles, carne o huevo), todo recalentado y servido con arepa. Es una muestra del ingenio culinario local.

