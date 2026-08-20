Dos pueblos de clima frío para visitar cerca de Medellín; ideales para los amantes de la naturaleza

Antioquia es uno de los destinos ideales para visitar en Colombia. Es un territorio con diversidad de sus paisajes, pueblos y tradiciones, en donde los viajeros se encuentran con lugares de montaña, municipios de clima frío y templado, cascadas, embalses y zonas rurales que permiten disfrutar de actividades al aire libre y entrar en contacto con la naturaleza.

Así es la ‘joya histórica’ del norte de Antioquia, un municipio con larga historia y tradición; está a cuatro horas de Medellín

Pueblos como Jardín, Jericó, Santa Fe de Antioquia y El Retiro ofrecen, además, diferentes experiencias para quienes buscan conocer la arquitectura, historia y cultura antioqueña.

Esta región del país también se caracteriza por una gastronomía tradicional, festividades y expresiones culturales que forman parte de su identidad. En estas tierras los viajeros tienen la posibilidad de recorrer pueblos patrimonio, practicar deportes de aventura, visitar fincas cafeteras y disfrutar de la tranquilidad de sus lindos paisajes.

Lo mejor es que hay destinos para todos los gustos y para quienes disfrutan de las temperaturas bajas, muy cerca de Medellín hay lugares que son ideales para vivir experiencias únicas. Dos de ellos son Belmira y Santa Rosa de Osos, que destacan por su amplia oferta de atractivos.

La Cascada Las Golondrinas es uno de los atractivos turísticos de Belmira, en Antioquia. Foto: Getty Images

Belmira, el destino de la trucha arcoíris

Este pueblo ofrece clima frío y está a solo hora y 40 minutos de Medellín. Este es un destino ideal para quienes buscan tranquilidad gracias a su variada oferta de paisajes, la majestuosidad del páramo donde se encuentra una gran variedad de especies de fauna y flora y la abundancia de fuentes hídricas donde la trucha arcoíris es habitante permanente.

El municipio considerado un tesoro escondido en el norte de Antioquia, una joya turística que enamora con sus charcos y cascadas

El portal Turismo Antioquia Travel indica que este municipio, que ofrece una temperatura promedio de 14 grados centígrados, es un excelente destino para el turismo de naturaleza, donde se pueden realizar actividades como senderismo, avistamiento de aves, cabalgatas, tomar fotografías, compartir con el campesino sus quehaceres diarios, visitar trucheras, refrescarse en cascadas y observar majestuosos amaneceres y atardeceres.

Este territorio ofrece escenarios propicios para el descanso de las familias, pues su clima frío y su cielo gris producen una mágica sensación de ensueño y hacen de este lugar un paraíso.

Santa Rosa de Osos, es uno de los destinos para visitar cerca de Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Santa Rosa de Osos.

Santa Rosa de Osos, la ciudad eterna

En la oferta para los amantes del clima frío, en Antioquia también está Santa Rosa de Osos, que es considerado uno de los destinos con menor temperatura con 13 grados centígrados.

Este municipio es reconocido por tener una tradición religiosa, histórica, agrícola e industrial. Este lugar, ubicado al norte del departamento, posee una gran cantidad de atractivos turísticos de valor tanto para sus habitantes como sus visitantes, pues se dice que son espacios que cuentan historias y muestran las riquezas de un pueblo con vocación campesina, artística y comercial.

Su ubicación estratégica permite disfrutar de paisajes de clima templado y frío que se complementan con arquitecturas coloniales, campesinas y patrimoniales, convirtiendo el lugar en una gran opción para visitar.