Luisa Fernanda W habló de confesión que hizo Pipe Bueno y destapó su verdad tras decisión que tomó: “No estuve muy de acuerdo”

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se han convertido en una de las parejas más reconocidas del mundo del entretenimiento en Colombia. Durante cerca de siete años han construido su relación, formado una familia y atravesado distintas experiencias que han influido en su historia personal y sentimental.

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En los últimos días, el intérprete de música popular sorprendió al hablar abiertamente sobre una de las etapas más difíciles de su vida. Durante una conversación con Juan Pablo Raba en el pódcast Los hombres sí lloran, Pipe Bueno compartió detalles de una crisis personal que, según relató, estuvo relacionada con una época de excesos y situaciones que afectaron diferentes ámbitos de su vida.

El cantante también se refirió a un complejo episodio emocional que vivió junto a Luisa Fernanda W, el cual representó uno de los procesos más difíciles que tuvieron que afrontar como pareja. Sus declaraciones generaron diversas reacciones luego de que el contenido de la entrevista fuera difundido.

Tras la publicación de este episodio, la empresaria se pronunció sobre las imágenes y las revelaciones que quedaron registradas durante la conversación. Luisa Fernanda W reconoció que atravesar aquel momento no fue sencillo y aseguró que, en medio de la situación, encontró en Dios un apoyo fundamental para afrontar el difícil proceso.

Al recibir todo tipo de comentarios de algunas personas, Luisa Fernanda aprovechó y compartió un sentido video, donde habló de la confesión de su futuro esposo y de la verdad que rodeó esta decisión.

La famosa fue clara en que no quería compartir mucho esta situación, pero encontraron un acuerdo que se relacionaba con un propósito de Dios.

“¿Por qué me quedé? Me siento muy rara haciendo este video, pero creo que debía hacerlo. Cuando Pipe me comentó que quería compartir públicamente la situación por la que pasamos, yo no estuve muy de acuerdo”, dijo.

Al saber que todo quedaría expuesto, la influencer decidió indagar al respecto y entendió lo que había detrás de dicho camino.

“Siempre he pensado que los trapitos sucios se lavan en casa. Por eso, cuando vivimos ese caos, nadie se enteró. Mi prioridad siempre ha sido protegerme, proteger a mis hijos y proteger a Pipe”, aseguró.

“Cuando él me explicó el propósito que Dios había puesto en su corazón, yo lo apoyé. Sabía que mi misión no era solo con Pipe, era contra el alcohol y las drogas. No iba a permitir que eso acabara con un ser humano”, agregó.

Luisa Fernanda W aseveró que no sabía nada de lo que sucedía, ya que su pareja lo hacía a escondidas. Al descubrir lo que ocurría, tomó acciones e hizo un llamado para controlar el asunto, sin dejarlo solo.

“No sabía lo que Pipe estaba haciendo, hasta el día que lo descubrí. Tenía sospechas, pero no tenía cómo comprobarlo. Me quedé porque sé quién es Pipe, sé desde dónde opera, conozco su corazón, y estaba viéndolo atravesar uno de los momentos más duros de toda su vida”, aseguró.

“Oré muchísimo, porque lo veía completamente perdido”, mencionó, agregando: “El camino no es fácil, y no lo iba a abandonar en su momento más oscuro. Cada historia es distinta y sus límites, pero jamás le diría a una mujer que aguante algún tipo de abuso”.