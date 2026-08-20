Ana Lucía Pineda, primera dama, celebró cumpleaños de su hija Lucía; publicó amoroso video y movió fibras: “Que seas feliz”

Lucía, la hija mayor del presidente Abelardo De La Espriella, tomó la decisión de suspender la celebración prevista por sus 15 años. Según conoció SEMANA, la determinación surgió después de que la joven visitara, junto con sus padres, algunas de las zonas más afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

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Durante el recorrido, Lucía tuvo la oportunidad de conocer de cerca las historias y necesidades de varias de las familias damnificadas. La situación que encontró en los territorios golpeados por la emergencia la llevó a reconsiderar la realización de su celebración, en un gesto de solidaridad y consideración con quienes atraviesan momentos difíciles tras el desastre.

La joven también ha dedicado parte de su tiempo a las actividades de acompañamiento y ayuda desarrolladas desde la Fundación de la Primera Dama, enfocadas en apoyar a las personas que más lo necesitan. Su decisión contó con el respaldo de sus padres, el presidente Abelardo De La Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda.

No obstante, este 20 de agosto, Lucía fue protagonista de una serie de publicaciones con motivo de su cumpleaños número 15. La adolescente se robó las miradas con las bonitas palabras de sus seres amados, quienes celebraron su vida.

Su mamá fue una de las que utilizó sus redes sociales para exaltar el nuevo año de vida que cumplía, deseándole lo mejor. Pineda indicó que esperaba que Dios la llenara de bendiciones y la protegiera siempre.

“Dios te bendiga y proteja siempre”, escribió al inicio del mensaje.

“Felices 15 a mi Luci. Te amo, hija. Que seas feliz”, agregó en la misma imagen.

Ana Lucía Pineda y su hija Lucía. Foto: Instagram @analu_pineda

De acuerdo con lo que quedó reflejado, la primera dama compartió imágenes en las que muestra momentos junto a su hija. Las postales reflejan su felicidad y unión, disfrutando de una torta de color blanco.