La cara de Zidane ante la jugada ‘masterclass’ de Francia: acabó en golazo de Michael Olise

La Francia de Zinedine Zidane es un relojito. Este lunes, 5 de octubre de 2025, les bleus remontaron un 1-0 en contra y acabaron goleando 4-1 a Bélgica en la cuarta jornada de la Nations League.

La Francia de Zidane remontó y vapuleó a Bélgica: tabla de posiciones en Nations League

Eufórica reacción de Zidane a la obra de arte que anotó Michael Olise: liquidaron a Bélgica

Zizou movió el banco cuando Francia iba 1-0 abajo, y gracias a sus cambios acabó remontando el partido. Se nota la mano del técnico, que también se muestra feliz ante la funcionalidad de sus dirigidos.

Concretamente, sobre los 90+1′, cuando Francia ya ganaba 3-1, llegó el cuarto definitivo y a favor de les bleus. Fue una jugada combinada con cambio de frente, control mágico de Chreki y definición de Michael Olise entre las piernas del portero belga, Maarten Vandevoordt.

Apenas Olise envió el balón al fondo de la red, siendo el segundo de su cuenta personal en el partido, las cámaras en la transmisión oficial del evento mostraron a Zidane. El técnico no pudo ocultar su felicidad.

¡¡CAMBIO DE FRENTE DE CHERKI, CONTROL DE TACO DE DOUÉ Y GOLAZO DE CAÑO DE OLISÉ!! Doblete del infernal 11 de Francia, para que Zidane sonría con el 4-1 ante Bélgica. 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/9z06TYu3hL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2026

Dos minutos después, cuando ya el partido estaba 4-1 y liquidado a favor de Francia, el portero Maarten Vandevoordt despejó el balón, y este le cayó a Zidane. ¿Qué hizo Zizou? Lo bajó con calidad, como cuando era jugador, y el Stade de France estalló en aplausos.

¡¡SE VOLVIÓ LOCA LA GENTE EN EL STADE DE FRANCE CON SU DT!! ¡¡ZIDANE BAJÓ UN PELOTAZO DEL ARQUERO BELGA CON EL TACO!! Ovación de pie para Zizou... 👏🏼👏🏼👏🏼 📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/WpWIxzP0D0 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2026

La Francia de Zidane está intratable

Cuatro partidos dirigidos, tres triunfos y un empate. Ese es el saldo de Zinedine Zidane en su nueva etapa como entrenador de la selección de Francia.

Zizou llega para tomar el proceso que dejó Didier Deschamps, y el arranque no puede ser mejor. Les bleus lideran su grupo, invictos, y ven con muy buenos ojos la posibilidad de pelear en las fases finales de esta Nations League.

Sin Kylian Mbappé, quien abandonó la concentración francesa por problemas físicos, en esta fecha Fifa, Zidane aún tiene a futbolistas como Dembélé, Olise, Doué, Cherki y otros más que conforman un dream team.

“He encontrado a Ousmane muy bien, muy dinámico en su banda. No hay ningún problema por ese lado, puede jugar en todas partes, es bueno en todas las posiciones. Estoy satisfecho con lo que ha hecho, era nuestro capitán y ha sido ejemplar”, dijo Zidane, luego del partido contra Bélgica.

Con una calificación casi perfecta, termina esta fecha Fifa para Francia. Ahora deberán preparar los juegos venideros, de noviembre, donde cerrarán su grupo contra Italia (12 de noviembre) y Turquía (15 de noviembre).

Zinedine Zidane metió mano en Francia y le acabaron ganando a Bélgica. Con sus cambios, 'les bleus' remontaron y golearon. Foto: Getty Images

“Es alentador y soy muy optimista para lo que viene”, añadió Zidane, luego de la goleada a Bélgica.