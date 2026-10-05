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La cara de Zidane ante la jugada ‘masterclass’ de Francia: acabó en golazo de Michael Olise

Cambio de frente de Chreki, control con tacón de Doué, y golazo de Olise a Bélgica.

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Redacción Deportes
5 de octubre de 2026 a las 6:17 p. m.
Felicidad absoluta para Zinedine Zidane (der.) luego de la brillante actuación conjunta de Francia, que acabó en golazo de Olise (centro).
Felicidad absoluta para Zinedine Zidane (der.) luego de la brillante actuación conjunta de Francia, que acabó en golazo de Olise (centro). Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Transmisión oficial ESPN.

La Francia de Zinedine Zidane es un relojito. Este lunes, 5 de octubre de 2025, les bleus remontaron un 1-0 en contra y acabaron goleando 4-1 a Bélgica en la cuarta jornada de la Nations League.

Zinedine Zidane (izq.) aplaudiendo la actuación de su selección de Francia (der.) contra Bélgica en Nations League.
La Francia de Zidane remontó y vapuleó a Bélgica: tabla de posiciones en Nations League
Zinedine Zidane (pequeño) celebró a rabiar el gol de su estrella, Michael Olise (grande).
Eufórica reacción de Zidane a la obra de arte que anotó Michael Olise: liquidaron a Bélgica

Zizou movió el banco cuando Francia iba 1-0 abajo, y gracias a sus cambios acabó remontando el partido. Se nota la mano del técnico, que también se muestra feliz ante la funcionalidad de sus dirigidos.

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Concretamente, sobre los 90+1′, cuando Francia ya ganaba 3-1, llegó el cuarto definitivo y a favor de les bleus. Fue una jugada combinada con cambio de frente, control mágico de Chreki y definición de Michael Olise entre las piernas del portero belga, Maarten Vandevoordt.

Apenas Olise envió el balón al fondo de la red, siendo el segundo de su cuenta personal en el partido, las cámaras en la transmisión oficial del evento mostraron a Zidane. El técnico no pudo ocultar su felicidad.

Dos minutos después, cuando ya el partido estaba 4-1 y liquidado a favor de Francia, el portero Maarten Vandevoordt despejó el balón, y este le cayó a Zidane. ¿Qué hizo Zizou? Lo bajó con calidad, como cuando era jugador, y el Stade de France estalló en aplausos.

La Francia de Zidane está intratable

Cuatro partidos dirigidos, tres triunfos y un empate. Ese es el saldo de Zinedine Zidane en su nueva etapa como entrenador de la selección de Francia.

Zizou llega para tomar el proceso que dejó Didier Deschamps, y el arranque no puede ser mejor. Les bleus lideran su grupo, invictos, y ven con muy buenos ojos la posibilidad de pelear en las fases finales de esta Nations League.

Sin Kylian Mbappé, quien abandonó la concentración francesa por problemas físicos, en esta fecha Fifa, Zidane aún tiene a futbolistas como Dembélé, Olise, Doué, Cherki y otros más que conforman un dream team.

“He encontrado a Ousmane muy bien, muy dinámico en su banda. No hay ningún problema por ese lado, puede jugar en todas partes, es bueno en todas las posiciones. Estoy satisfecho con lo que ha hecho, era nuestro capitán y ha sido ejemplar”, dijo Zidane, luego del partido contra Bélgica.

Con una calificación casi perfecta, termina esta fecha Fifa para Francia. Ahora deberán preparar los juegos venideros, de noviembre, donde cerrarán su grupo contra Italia (12 de noviembre) y Turquía (15 de noviembre).

Zinedine Zidane en Francia vs. Italia
Zinedine Zidane metió mano en Francia y le acabaron ganando a Bélgica. Con sus cambios, 'les bleus' remontaron y golearon. Foto: Getty Images

“Es alentador y soy muy optimista para lo que viene”, añadió Zidane, luego de la goleada a Bélgica.