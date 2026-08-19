Lucía, la hija mayor del presidente, canceló la celebración de sus 15 años en solidaridad con los damnificados del terremoto

Lucia, la hija mayor del presidente Abelardo De La Espriella, suspendió la celebración de sus 15 años.

SEMANA conoció que la joven tomó la decisión luego de visitar junto a sus padres algunas de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Conmovida al escuchar la historia de los damnificados, tomó la decisión como una muestra de respeto, empatía y compromiso con quienes hoy atraviesan momentos difíciles.

Lucía, desde la Fundación de la Primera Dama, ha venido dedicando su tiempo y esfuerzo a acompañar y ayudar a quienes más lo necesitan. Sus padres, el presidente Abelardo De La Espriella, y la primera dama Ana Lucía Pineda la apoyaron en la decisión.