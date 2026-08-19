Una noche cargada de exigencia técnica y momentos de alta sensibilidad se vivió en el Templo de la Imitación de Yo me llamo. En medio de una jornada decisiva donde los jurados Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán evalúan el nivel de los participantes antes del ingreso a la Escuela del programa, una interpretación en particular logró conmover profundamente al cuerpo de jueces.

Juan Camilo Merlano, periodista de Noticias Caracol, llegó al altar en Cartagena: los detalles de la boda y quién es su esposa

El punto culminante de la velada llegó con la actuación del imitador de Luis Fonsi, quien saltó al escenario para interpretar el tema balada Imagíname sin ti. La afinación, el color vocal y la carga emotiva transmitida por el participante provocaron las lágrimas del maestro César Escola, quien no ocultó su conmoción durante y después del acto.

El jurado coincidió en que el concursante no solo logró erizar la piel de los asistentes, sino que ejecutó una de las presentaciones más solventes de la jornada, demostrando la capacidad de conectar con el público desde la fibra sentimental.

La emisión también estuvo marcada por observaciones estrictas hacia el resto de los competidores. La imitadora de Myriam Hernández logró elogios de Amparo Grisales gracias a la melancolía de su voz, aunque se le instó a controlar la dosificación del aire al final de las frases musicales.

Por su parte, la personificación de Juan Gabriel mostró una faceta más madura del artista mexicano con la canción Siempre en mi mente, propuesta que fue bien recibida por el jurado al evitar la monotonía.

“La salud se me va deteriorando”: Rossy Lemos genera preocupación por su estado en medio de su labor tras el terremoto

En el extremo opuesto, otros participantes recibieron serios llamados a corregir fallas de interpretación. A la imitadora de Paola Jara se le exigió mayor carácter y “perrenque” en el tema Murió el amor, mientras que al imitador de Elder Dayán la jurado Amparo Grisales le señaló haberse “desbocado” por exceso de energía al cantar Amantes.

Finalmente, ‘Alejandro Fernández’ fue instado a proyectar más potencia y perder la timidez en el escenario, y ‘Aída Cuevas’ deberá trabajar en la seguridad del arranque de sus canciones.

Con tres cupos en riesgo de eliminación de cara al ingreso definitivo a la Escuela, el margen de error para los imitadores se reduce en cada gala.