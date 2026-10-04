“Fue el único error que cometí”: María Lucía Fernández revela la cirugía de la que hoy se arrepiente

La reconocida presentadora de Noticias Caracol, María Lucía Fernández, compartió públicamente una de las vivencias personales que más ha marcado su salud.

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Durante una entrevista concedida al programa de entretenimiento La Red, del Canal Caracol, la comunicadora habló de manera abierta sobre la decisión de haberse sometido a una cirugía de aumento de busto años atrás y las razones que la llevaron, tiempo después, a retirar definitivamente las prótesis de su cuerpo.

Fernández, quien ha construido una trayectoria de más de dos décadas en la televisión colombiana y se ha caracterizado por mantener un estilo de vida saludable y vinculado al deporte, explicó que la intervención respondió a un impulso del que más tarde se arrepintió.

Según su testimonio, el procedimiento no se alineaba con su bienestar personal ni con la imagen con la que se sentía cómoda.

Antes de abordar su experiencia con los procedimientos estéticos, la periodista recordó un quebranto de salud ocurrido a finales de diciembre de 1999, cuando una apendicitis aguda estuvo a punto de comprometer su vida.

Para ese momento, Fernández tenía planeado viajar al archipiélago de San Andrés para realizar actividades de buceo durante las festividades de fin de año.

Sin embargo, un malestar abdominal previo a una emisión de noticias la llevó a acudir a un centro médico, donde fue intervenida de urgencia.

Según relató la presentadora, marcó un antecedente importante en su percepción sobre el cuidado de la salud física y la prevención.

Años después de superar dicho quebranto de salud, y tras el nacimiento de sus dos hijos, la comunicadora tomó la decisión de realizarse una mamoplastia de aumento.

De acuerdo con sus declaraciones en La Red, optó por un tamaño reducido y discreto. A pesar de ello, el resultado no satisfizo sus expectativas a largo plazo.

“En su momento me puse unas prótesis pequeñas, discretas. Fue como el único gusto y creo que también la única equivocación que cometí, porque nunca me sentí a gusto. Me sentía como falsa (...), fue un capricho, un mal capricho”, afirmó la periodista durante el diálogo televisivo.

Fernández explicó que con el paso del tiempo tomó la decisión de unirse a la corriente de mujeres que han optado por la explantación mamaria, un procedimiento quirúrgico que consiste en retirar de forma definitiva los implantes de silicona o solución salina.

A partir de su vivencia, la presentadora invitó a sus seguidores y televidentes a evaluar con cautela la decisión de someterse a procedimientos estéticos en el rostro y el cuerpo.

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Manifestó que, desde su punto de vista personal, este tipo de intervenciones no siempre entregan los resultados esperados a largo plazo.

Actualmente, María Lucía Fernández continúa desempeñándose como una de las figuras estelares en la emisión central de Noticias Caracol, manteniendo una postura enfocada en el bienestar integral, la actividad física y el cuidado de la salud de manera natural.