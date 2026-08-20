Colombia continúa enfrentando las consecuencias del fuerte terremoto que afectó a varias regiones del país, entre ellas Chocó, Manizales, Pereira, Buenaventura y Cali. La emergencia dejó pérdidas humanas y numerosos daños materiales, por lo que el Gobierno puso en marcha diferentes acciones para atender a las comunidades y avanzar en el proceso de recuperación.

Antonella y Sofía Petro mostraron qué están haciendo tras la emergencia por terremoto; aparecieron en video e hicieron llamado

En medio de la difícil situación, ciudadanos de distintos sectores se organizaron para brindar apoyo a las familias que resultaron afectadas. Personalidades del entretenimiento, dirigentes políticos, fundaciones y organizaciones se sumaron a las iniciativas de solidaridad, con aportes económicos, donaciones y acompañamiento para quienes perdieron sus viviendas y pertenencias.

Entre las personas que llamaron la atención por participar en estas jornadas estuvieron Antonella y Sofía Petro, hijas del expresidente Gustavo Petro. Las jóvenes decidieron vincularse a las acciones de ayuda destinadas a las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico.

A través de diferentes acciones, ambas compartieron parte del trabajo que realizaron durante la emergencia e hicieron un llamado para que más personas se unieran como voluntarias o aportaran recursos. También participaron en esfuerzos orientados a facilitar la recolección y distribución de alimentos y otros suministros para los damnificados, en medio de una tragedia que ha movilizado a distintos sectores del país.

No obstante, este contenido de las jóvenes fue foco de una inesperada reacción de Marbelle, quien no se contuvo y les tiró pullas relacionadas con su padre, Gustavo Petro. La cantante habló sobre el post de Antonella y Sofía, asegurando que veían cómo su progenitor no hizo nada en el gobierno.

La famosa comentó un post de una usuaria, la cual cuestionaba las acciones de las hijas del exmandatario, teniendo en cuenta que subían imágenes de las zonas que visitaron para exponer la verdad de la tragedia por el terremoto.

“Están viendo con sus propios OJOTES... que el papá no sirvió ni para trapero de cárcel”, escribió.

Varias personas se sumaron y criticaron estas palabras, basándose en las acciones que han quedado plasmadas de varias figuras públicas.