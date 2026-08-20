Se conocen detalles del primer Consejo de Ministros que realizó de manera oficial el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en el que participaron todos los ministros que hacen parte de su equipo de trabajo.

La reunión se llevó a cabo por más de cinco horas en las instalaciones del Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, lugar que escogió el mandatario como su sede de Gobierno cuando cumpla agenda en Bogotá.

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El encuentro se enfocó en seguir atendiendo la emergencia que se registra en el país producto del terremoto del pasado 10 de agosto, que ha generado afectaciones en más de 10 departamentos.

Por medio de su cuenta personal de Instagram, el presidente De La Espriella publicó un mensaje claro para todos sus ministros, el cual llamó la atención.

“Consejo de Ministros, alineando a todo el gabinete en una sola dirección: responder a las necesidades de los colombianos con soluciones de fondo, decisiones concretas y máxima efectividad”, expresó el jefe de Estado.

Mensaje a los ministros por parte del presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Pantallazo tomado a una historia que publicó en su cuenta de Instagram Abelardo De La Espriella

Uno de los funcionarios que reveló detalles del Consejo de Ministros fue el jefe de la cartera de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; lo hizo en su cuenta personal de X: “Hemos terminado el Consejo de Ministros con el presidente @ABDELAESPRIELLA. Ya quedó firmado el Decreto de Emergencia Económica, que permitirá al Gobierno atender de manera rápida y directa las necesidades de las comunidades en los territorios afectados por el terremoto”.

“Tenemos noticias positivas: la caracterización de los damnificados sigue avanzando a buen ritmo en varios departamentos; se destinarán $ 100.000 millones para subsidios de arriendo; más empresas se han sumado al Banco de Materiales y la reconstrucción comienza a consolidarse gracias a la unión de los sectores público y privado”, expresó el alto funcionario del Gobierno nacional.

Sobre el decreto de emergencia económica que firmó el presidente De La Espriella, se conocieron varios detalles.

El decreto impactará en 15 departamentos y tendrá una duración de 30 días: “151.995 viviendas averiadas; 30.803 viviendas destruidas; 5.809 edificios averiados; 302 edificios colapsados; 349 centros de salud afectados; 3.513 centros educativos afectados; 4.994 centros comunitarios afectados; 450 vías afectadas; 110 acueductos afectados; 70 puentes vehiculares afectados; 14 puentes peatonales afectados; cinco aeropuertos afectados”, detalló el balance de la situación tras el terremoto.