Representante del Centro Democrático lanza advertencia a la derecha sobre manejo del Congreso y habla del papel de Petro: “El Pacto tiene mucho peso”

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Guerra, analizó en SEMANA el arranque del Congreso dos meses después de instalado y su panorama no es alentador para la derecha.

Dijo que en el interior del Congreso se observa cuál es la estrategia que ha adoptado la izquierda y que, a su juicio, le está dando resultados para atravesarse a las iniciativas del Gobierno.

“Están utilizando todas las herramientas para que el Legislativo vaya como el cangrejo; muchos me dicen que estamos en operación tortuga. Y yo creo que ni eso. Estamos en operación cangrejo, hacia atrás”, dijo.

Andrés Guerra asegura que los 47 congresistas del Centro Democrático tienen la instrucción de apoyar al Gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: Samantha Chavez

Según Guerra, “la plenaria de la Cámara, prácticamente, no camina; 45 representantes del Pacto Histórico tienen mucho peso y, lamentablemente, las bancadas que hoy acompañan al Gobierno no están unificadas. Eso da a entender que hay una planificación que viene desde arriba, liderada por Gustavo Petro, para frenar los procesos en comisiones, como nos está ocurriendo en la Comisión Primera de Cámara y en la plenaria”.

El arranque del Congreso, según el representante Andrés Guerra. Foto: Guillermo Torres Reina/SEMANA.

Afirmó que el escenario de la Cámara es similar al del Senado.

“Hace falta un llamado de atención del Gobierno de Abelardo De La Espriella a los partidos políticos que somos de gobierno para que unifiquemos el proceso. Veo mucha ausencia de los liberales, los conservadores, los de La U, Cambio Radical. Mientras nosotros, del Centro Democrático, permanecemos en el recinto de la plenaria de la Cámara, los partidos tradicionales se van retirando paulatinamente. Hay falta de quórum. Por ejemplo, entramos a una plenaria de la Cámara a las dos de la tarde y a las cinco todavía estamos discutiendo si me dejan o no hablar, si el presidente me dio la palabra o se negó. Concentrados en dilatar y agotar el tiempo. Pasa la tarde y se vota medio proyecto de ley. Y así llevamos casi dos meses. Es una estrategia y hoy le está dando resultados a la izquierda”, afirmó.

Andrés Guerra y Abelardo de la Espriella. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

¿Y el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, qué papel juega ante lo que está ocurriendo?, preguntó SEMANA a Guerra.

“El ministro está más dedicado a sacar adelante el presupuesto de 2027 que a estar concentrado en lo que está pasando en la dinámica política del Congreso. Es bueno hacerle un llamado. Que el Gobierno presente cuáles son las reformas que quiere. No es posible que, dos meses después, el Gobierno no defina si vamos a adelgazar el Estado, la hoja de ruta de los proyectos de ley. Eso hace falta. Esperemos que llegue rápido”, respondió el representante uribista.