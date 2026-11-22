Deicy Jiménez, la mujer que publicó video besando al expresidente Gustavo Petro, según ella a cambio de contratos con el Estado, se pronunció en X.

Lo hizo un día después de sugerir que, una mujer que decía haber sido forzada a dar declaraciones, en realidad es una más de la red de “prepagos” con las que contaba el expresidente Petro. La mujer que hizo tal denuncia, diciendo que supuestamente la forzaron a un relato, no ha respondido a Jiménez, pero sí encontró respaldo en el mismo Petro.

Este domingo, Jiménez sostuvo: “Es mucho más delicado de lo que imaginan. Más allá de «Mariposa Amarilla», ¿hay proxenetismo? ¿Existen otros delitos que deban investigarse? La justicia deberá determinar las responsabilidades".

El 20 de noviembre de 2026, Caracol Radio publicó un relato y señaló: “Caracol Radio conoció el relato de funcionaria del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia) que llegó durante la administración de Gustavo Petro, quien asegura haber sido presionada mediante un interrogatorio para que hablara de su relación con el exjefe de Estado”.

“Bajó al primer piso, que creo que queda secretaría jurídica, entro al baño, obviamente me estoy retocando como tal. Más porque pues obviamente estaba llorando, pues acababa de salir de la calle y me comienzo a retocar. Cuando estoy en el baño, estaba haciendo mis necesidades y voy a salir y dejo un momentico la puerta abierta y pues llegan dos tenientes y le dice: ‘Mi patrull, ¿qué ordena? Que no haya ninguna funcionaria pública’” (sic), aseguró.

Según su relato, fue sometida a un cuestionario de aproximadamente cuatro horas con el fin de que hablara de una supuesta relación suya con el expresidente Petro. Según dijo, dos personas la interrogaron luego de ella estar en el baño. “Vamos a hacer una requisa. Y yo le dije: ‘¿Una requisa?’, ‘¿Por qué?’ Llega y me dice: ‘Porque es el protocolo de Presidencia’. Me quitaron teléfono, me quitaron bolso, me quitaron todo", señaló.

Este fue su relato:

Petro reaccionó. “Así constriñen a las funcionarias del Dapre que han simpatizado con el progresismo. Es una persecución a grupo poblacional civil con identidad política desatada por Carlos Ríos Puerta, director del Dapre. Carlos Ríos está cometiendo un crimen contra la humanidad y debe ser procesado por la justicia nacional o por la justicia internacional”, escribió en su canal de WhatsApp, con sus acostumbrados errores en ortografía.

Bajo ese contexto, Deicy Jiménez, la joven que denunció que ella tuvo relaciones con Petro a cambio de contratos, escribió en su cuenta de Instagram:

La publicación de Deicy Jiménez en Instagram Foto: Deicy Jiménez en Instagram

La publicación de Deicy Jiménez en Instagram Foto: Deicy Jiménez en Instagram

Jiménez dejó entrever, de esa manera, sus dudas frente a tal relato y, por ende, de la defensa que del mismo emprendió Petro: “En mi denuncia ampliaré y entregaré las pruebas de que todas son o fueron modelos webcam o trabajaron como prepagos”.

El pasado 25 de octubre, Vicky Dávila, presidenta de SEMANA, publicó una entrevista con Deicy Jiménez, quien denunció una presunta red de cerca de 40 mujeres al servicio del expresidente Gustavo Petro, que recibían contratos con el Estado a cambio de favores sexuales.

En su relato, Jiménez aportó varias pruebas de lo que habría sido su relación con el exmandatario. En los últimos días el caso se ha movido, pues tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía solicitaron a Jiménez presentar sus denuncias, pruebas y testimonios.

Ahora la joven dice que ampliará su testimonio porque “santica no es”, en relación al video referido. La defensa de Deicy Jiménez, la mujer que destapó la presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro, elevó un fuerte reclamo ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho a cargo de la fiscal Marcela Abadía.

Deicy Jiménez y su publicación en Instagram Foto: Deicy Jiménez y su publicación en Instagram

SEMANA conoció una comunicación enviada el pasado martes, 17 de noviembre, acompañada de chats, audios, fotografías y otros soportes, que la abogada Dina Luz Malo Andrade, apoderada de la víctima, puso sobre la mesa para dejar en evidencia una cadena de hechos que generarían serios cuestionamientos sobre el manejo de una de las testigos clave dentro de este escándalo.

La situación escaló esta semana después de que varios medios publicaron un nuevo aplazamiento de la diligencia programada para este viernes, 20 de noviembre; sin embargo, ni Deicy ni su abogada recibieron citación alguna por los canales oficiales del proceso.

Todo estaba listo para que Jiménez rindiera su declaración el viernes, 13 de noviembre, a las 9:00 a. m., en una fecha que había sido acordada con el despacho. Pero esa mañana todo cambió. La apoderada enfrentó una calamidad familiar con su esposo y, aunque la ley le daba tres días para justificar la inasistencia, avisó de inmediato a la Fiscalía, actuando de buena fe.

La respuesta cayó como un baldazo de agua fría: la Fiscalía no suspendió la diligencia. Por el contrario, uno de los funcionarios de la entidad insistió en que la víctima y su abogada se presentaran en el búnker de la entidad, pese a la emergencia y a que se informó que Jiménez debía viajar esa misma tarde.

El documento revela que el escenario fue aún más grave. En cuestión de horas, la situación personal de la abogada se volvió una noticia nacional, mientras ella y su esposo seguían en un centro de salud, sin ningún esquema de protección y expuestos a ser reconocidos. El riesgo fue tal que tuvieron que firmar la salida voluntaria y continuar la atención en casa.

El expresidente Petro ha dicho que un beso es más valioso que una joya, para defenderse. “Puedo decirles que dependiendo de quién besa y en qué momento un beso es muchísimo más valioso que una joya. Lo que tiene que hacer el pueblo colombiano es besarse mutuamente y mucho. Porque, de resto, solo llega la tristeza al corazón. Y no voy a hablar del asunto porque no vine a hablar de intimidades, que son la parte más fundamental de la libertad humana. Y cada persona sin violar derechos de los demás debe de vivirla como se le dé la gana”, aseguró Petro en Medellín.